Cuatro gallegos detenidos en la red del narcotúnel de Ceuta

La Policía Nacional identificó y detuvo en Marruecos al presunto arcoarquitecto y responsable del sofisticado narcotúnel hallado en Ceuta el pasado domingo, así como del primer narcotúnel encontrado el pasado año. Además, en el marco de una operación contra la red, los agentes identificaron al segundo líder en Ceuta, el dueño de toda la droga intervenida. En una nota remitida a los medios, la Policía Nacional precisa que en el área ceutí era donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos de esta organización criminal que poseía la capacidad de “mover grandes cantidades de hachís hacia la península y Europa. De esta forma, los dispositivos de vigilancia permitiron localizar a la cúpula del entramado criminal responsable de la posesión de más de 17 toneladas de droga intervenida, casi millón y medio de euros en efectivo, quince vehículos de lujo y 66 equipos de comunicación.

La investigación, bajo la tutela del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 y la Fiscalía de Ceuta, se saldó con 27 detenciones tras un “amplio operativo” en el que más de 250 agentes realizaron 29 entradas y registros en Ceuta, Marbella, Villablanca, Los Barrios y la provincia de Pontevedra. En Galicia, los agentes aprehendieron 228 kilos adicionales de hachís y 88 de cocaína en un trastero de Vigo, además de practicar cuatro detenciones en distintas localidades pontevedresas.

Entre los arrestados figura en Vigo el armador del buque Simione, Pablo G.F., que transportaba 3.000 kilos de cocaína cuando fue interceptado por la Guardia Civil en diciembre de 2022. Su juicio, iniciado a comienzos de marzo en la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, quedó suspendido hasta el 23 de abril. Asimismo, en el operativo de Ceuta fue detenido un vecino de Vilagarcía de Arousa que ya había sido arrestado en la operación Acetona Blanca. La organización operaba mediante una “compleja infraestructura subterránea” para introducir “toneladas de estupefaciente en nuestro país”, según informó ayer el cuerpo.

La instalación principal contaba con un acceso camuflado tras un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones y disponía de tres niveles: un pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar fardos y una línea final hacia Marruecos. El sistema incorporaba raíles, vagones, poleas y grúas “para mover palets de hachís”. En esta “narcodespensa”, ideada por el denominado “patrón de los túneles”, se preparaban los cargamentos antes de su traslado, en un entramado “propio de una mina” que permitía operar “sin contacto visual directo entre los participantes del alijo”.

El jefe de la Udyco Central, Antonio Martínez, afirmó el lunes en Ceuta que la operación permitió desarticular “una de las mayores redes de distribución de hachís que existía en España”, que “basaba principalmente su tráfico en el narcotúnel hallado”. Según explicó, la organización dejó de usar esta infraestructura tras detectarse un primer túnel en febrero de 2025, lo que obligó a la red a “cambiar de sistema” y a colaborar con otras organizaciones de La Línea y Galicia. “Pensamos que se dejó de usar el verano pasado, por septiembre”, indicó.