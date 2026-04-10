El DEA acaba con 52 medidas aprobadas: PP y BNG sellan un acuerdo de última hora para un plan integral del agua en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía

La última jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía en Galicia ha finalizado con un acuerdo de última hora entre el PP y el BNG para impulsar un plan de gestión integral del agua, elevando a 52 las resoluciones aprobadas, una más de las previstas inicialmente.

La iniciativa, respaldada por todos los grupos, insta a la Xunta a elaborar antes de que finalice el año un plan que incluya la planificación hidrológica, la protección de ecosistemas acuáticos y la adaptación al cambio climático, así como un programa de inversiones conjunto con una dotación mínima de 800 millones de euros.

Amplio consenso en varios ámbitos

Además del agua, el pleno ha logrado acuerdos unánimes en cuestiones como:

El reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA.

El rechazo a pactos con formaciones que no condenen el terrorismo.

El impulso del Centro de Protonterapia de Galicia.

La mejora de infraestructuras estatales en la comunidad.

El refuerzo de la protección a víctimas de violencia de género.

También ha salido adelante la reclamación del rescate y transferencia de la AP-9 a Galicia, con el objetivo de avanzar hacia su gratuidad.

Educación, fondos europeos y equilibrio territorial

Todos los grupos han coincidido en reforzar la cogobernanza de los fondos europeos, garantizar profesorado de apoyo suficiente y promover medidas como la mejora de la seguridad vial en entornos escolares o una programación cultural más equilibrada territorialmente.

En cuanto a sanidad y servicios públicos, se ha aprobado la mejora de la dotación de centros de salud en barrios densamente poblados, la adaptación de especialidades médicas a la demografía de cada área o el impulso la telemedicina para mejorar el acceso a especialistas. También se han pactado medidas para el comercio de proximidad, carreteras en núcleos urbanos y proyectos de sostenibilidad rural.

División con la oposición

En contraste, el PP solo ha cerrado dos acuerdos con el BNG y otros dos con el PSdeG. Varias propuestas conjuntas de socialistas y nacionalistas —como el aumento de financiación universitaria o medidas sobre el marisqueo— no prosperaron por el voto en contra del grupo mayoritario.

Asimismo, ambos grupos impulsaron iniciativas conjuntas como la relativa al Pazo de Meirás, también rechazada por el PP.

Balance del debate

El debate de política general concluye así con una combinación de consensos amplios en cuestiones estratégicas y desacuerdos en materias clave, reflejando un escenario parlamentario donde los acuerdos puntuales conviven con la confrontación política.