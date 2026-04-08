Declaración de la Renta 2025: claves, errores comunes y deducciones para pagar menos este 2026

Renta 2025: descubre fechas, errores frecuentes, novedades fiscales y deducciones autonómicas para optimizar tu declaración en 2026.

La campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, que se presenta en 2026, llega con importantes novedades fiscales y un mayor control por parte de la Agencia Tributaria. Los expertos insisten en la importancia de revisar la información antes de confirmar el borrador, declarar todos los ingresos y aprovechar las deducciones disponibles para evitar sanciones y optimizar el resultado.

Fechas de la campaña de la Renta 2025

Este año, el calendario será más ajustado de lo habitual:

Inicio: 8 de abril de 2026

Finalización: 30 de junio de 2026

Presentar la declaración fuera de plazo puede conllevar recargos desde el 1% hasta el 150% de la deuda si Hacienda aprecia intención de fraude.

Errores frecuentes que pueden salir caros

No revisar el borrador

Confirmar el borrador sin comprobarlo puede implicar errores en los datos fiscales o la pérdida de deducciones. Según TaxDown, esto puede derivar en sanciones que oscilan entre el 50% y el 150% de la deuda.

No declarar todos los ingresos

Es obligatorio incluir todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio, incluidos los procedentes de actividades económicas o plataformas digitales. No hacerlo puede acarrear liquidaciones complementarias y sanciones económicas.

Desconocer las deducciones autonómicas

El 77% de los contribuyentes desconoce las deducciones autonómicas disponibles, lo que supone una pérdida de ahorro significativa cada año.

Presentar fuera de plazo

Además de los recargos, aumenta el riesgo de revisión por parte de la Agencia Tributaria.

No valorar la tributación conjunta

En determinados casos, la tributación conjunta puede suponer un ahorro relevante, especialmente en unidades familiares.

Mayor control de Hacienda en la economía digital

El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026 refuerza la vigilancia sobre nuevas formas de ingresos y patrimonio:

Pagos mediante Bizum

Hacienda podrá rastrear de forma sistemática los pagos realizados a través de Bizum y plataformas similares. Se recomienda declarar cualquier ingreso vinculado a actividad económica.

Criptomonedas

Se intensifica el uso de herramientas de trazabilidad blockchain para detectar operaciones no declaradas. Todas las transacciones realizadas en 2025 deben incluirse en la declaración.

Neobancos

La Agencia Tributaria recibirá información mensual sobre cuentas, movimientos y pagos realizados en neobancos.

Alquileres turísticos

Las plataformas digitales deberán informar sobre los ingresos obtenidos por los propietarios.

Nuevos perfiles digitales

Se incrementa el control sobre influencers, creadores de contenido y profesionales que trabajan en remoto.

Principales novedades fiscales

Cambios en la tributación del ahorro

El tipo impositivo sube del 28% al 30% para rentas del ahorro superiores a 300.000 euros.

Límites para no presentar la declaración

Hasta 22.000 euros con un solo pagador

Hasta 15.876 euros con varios pagadores, siempre que el segundo no supere los 1.500 euros

Situación de los desempleados

Los perceptores de prestaciones por desempleo no estarán obligados a declarar salvo que superen los límites generales.

Deducciones estatales vigentes

Se mantienen los incentivos para:

Compra de vehículos eléctricos

Instalación de puntos de recarga

Obras de mejora de eficiencia energética en viviendas

Además, las ayudas públicas por catástrofes naturales quedan exentas de tributación en el IRPF.

Nuevas deducciones autonómicas

Las comunidades autónomas introducen nuevas ventajas fiscales:

Asturias: deducción de hasta 100 euros para personas celíacas

Andalucía: deducciones para celíacos, gastos veterinarios y práctica deportiva

Cataluña: aumento de la deducción por alquiler hasta 500 euros en individual y 1.000 euros en conjunta

Galicia: beneficios fiscales para enfermos de ELA y afectados por talidomida

Extremadura: deducciones vinculadas a gastos derivados de ELA

Murcia: nuevas deducciones por vehículos eléctricos, actividad física y adquisición de gafas o lentillas

También se registran cambios en las escalas autonómicas en Asturias, Canarias y Cataluña.

Recomendaciones clave de los expertos

Los asesores fiscales coinciden en una serie de pautas básicas para evitar problemas:

Revisar detenidamente el borrador antes de confirmarlo

Declarar todos los ingresos, incluidos los digitales

Informarse sobre deducciones autonómicas

Analizar si conviene la tributación conjunta

Presentar la declaración dentro de plazo

Además, recuerdan que la Agencia Tributaria dispone de un plazo de hasta cuatro años para revisar las declaraciones, por lo que cualquier error puede tener consecuencias a medio plazo.