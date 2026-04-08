Declaración de la Renta 2025: claves, errores comunes y deducciones para pagar menos este 2026
ERRORES COMUNES
Guía completa de la Renta 2025: errores a evitar, nuevas deducciones, cambios fiscales y claves para pagar menos en la declaración de 2026.
La campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, que se presenta en 2026, llega con importantes novedades fiscales y un mayor control por parte de la Agencia Tributaria. Los expertos insisten en la importancia de revisar la información antes de confirmar el borrador, declarar todos los ingresos y aprovechar las deducciones disponibles para evitar sanciones y optimizar el resultado.
Fechas de la campaña de la Renta 2025
Este año, el calendario será más ajustado de lo habitual:
- Inicio: 8 de abril de 2026
- Finalización: 30 de junio de 2026
Presentar la declaración fuera de plazo puede conllevar recargos desde el 1% hasta el 150% de la deuda si Hacienda aprecia intención de fraude.
Errores frecuentes que pueden salir caros
No revisar el borrador
Confirmar el borrador sin comprobarlo puede implicar errores en los datos fiscales o la pérdida de deducciones. Según TaxDown, esto puede derivar en sanciones que oscilan entre el 50% y el 150% de la deuda.
No declarar todos los ingresos
Es obligatorio incluir todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio, incluidos los procedentes de actividades económicas o plataformas digitales. No hacerlo puede acarrear liquidaciones complementarias y sanciones económicas.
Desconocer las deducciones autonómicas
El 77% de los contribuyentes desconoce las deducciones autonómicas disponibles, lo que supone una pérdida de ahorro significativa cada año.
Presentar fuera de plazo
Además de los recargos, aumenta el riesgo de revisión por parte de la Agencia Tributaria.
No valorar la tributación conjunta
En determinados casos, la tributación conjunta puede suponer un ahorro relevante, especialmente en unidades familiares.
Mayor control de Hacienda en la economía digital
El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026 refuerza la vigilancia sobre nuevas formas de ingresos y patrimonio:
Pagos mediante Bizum
Hacienda podrá rastrear de forma sistemática los pagos realizados a través de Bizum y plataformas similares. Se recomienda declarar cualquier ingreso vinculado a actividad económica.
Criptomonedas
Se intensifica el uso de herramientas de trazabilidad blockchain para detectar operaciones no declaradas. Todas las transacciones realizadas en 2025 deben incluirse en la declaración.
Neobancos
La Agencia Tributaria recibirá información mensual sobre cuentas, movimientos y pagos realizados en neobancos.
Alquileres turísticos
Las plataformas digitales deberán informar sobre los ingresos obtenidos por los propietarios.
Nuevos perfiles digitales
Se incrementa el control sobre influencers, creadores de contenido y profesionales que trabajan en remoto.
Principales novedades fiscales
Cambios en la tributación del ahorro
El tipo impositivo sube del 28% al 30% para rentas del ahorro superiores a 300.000 euros.
Límites para no presentar la declaración
- Hasta 22.000 euros con un solo pagador
- Hasta 15.876 euros con varios pagadores, siempre que el segundo no supere los 1.500 euros
Situación de los desempleados
Los perceptores de prestaciones por desempleo no estarán obligados a declarar salvo que superen los límites generales.
Deducciones estatales vigentes
Se mantienen los incentivos para:
- Compra de vehículos eléctricos
- Instalación de puntos de recarga
- Obras de mejora de eficiencia energética en viviendas
Además, las ayudas públicas por catástrofes naturales quedan exentas de tributación en el IRPF.
Nuevas deducciones autonómicas
Las comunidades autónomas introducen nuevas ventajas fiscales:
- Asturias: deducción de hasta 100 euros para personas celíacas
- Andalucía: deducciones para celíacos, gastos veterinarios y práctica deportiva
- Cataluña: aumento de la deducción por alquiler hasta 500 euros en individual y 1.000 euros en conjunta
- Galicia: beneficios fiscales para enfermos de ELA y afectados por talidomida
- Extremadura: deducciones vinculadas a gastos derivados de ELA
- Murcia: nuevas deducciones por vehículos eléctricos, actividad física y adquisición de gafas o lentillas
También se registran cambios en las escalas autonómicas en Asturias, Canarias y Cataluña.
Recomendaciones clave de los expertos
Los asesores fiscales coinciden en una serie de pautas básicas para evitar problemas:
- Revisar detenidamente el borrador antes de confirmarlo
- Declarar todos los ingresos, incluidos los digitales
- Informarse sobre deducciones autonómicas
- Analizar si conviene la tributación conjunta
- Presentar la declaración dentro de plazo
Además, recuerdan que la Agencia Tributaria dispone de un plazo de hasta cuatro años para revisar las declaraciones, por lo que cualquier error puede tener consecuencias a medio plazo.
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