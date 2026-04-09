Los convenios y ayudas por incendios, claves en la Renta

La campaña de la Renta echó a andar en el día de ayer, abriéndose primero el portal telemático de la Agencia Tributaria, donde los contribuyentes pueden descargar su borrador y comprobar sus datos fiscales correspondientes al año pasado, en el que más de 160.000 ourensanos cumplieron con este trámite.

Los borradores cometen imprecisiones a veces, por lo que revisarlos es importante"

Tanto desde el Colegio de Economistas de Ourense como el de Gestores Administrativos de Galicia han advertido que es un trámite que requiere tomar ciertas precauciones, pues hay una serie de particularidades en esta campaña que pueden redundar a favor del contribuyente. Pilar Otero, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, explicaba que “la declaración es cada vez más compleja, y afecta a un mayor número de contribuyentes”, recomendado “consultar a un profesional ante cualquier duda”.

A ojos de Otero, un error muy común que se comete es “confirmar el borrador sin comprobarlo una vez constatamos que nos garantiza una devolución. Estos borradores cometen imprecisiones a veces, por lo que revisarlos es importante”, puesto que “muchas veces no incluyen las deducciones autonómicas, que suponen un ahorro importante”. Una prespectiva que comparte Carmen Sampayo, presidenta del Colegio de Economistas de Ourense, quien recomienda también “valorar si es mejor hacer una declaración individual o conjunta”.

Lo fundamental serán las ayudas que se hayan recibido por los incendios registrados entre el 23 de junio y el 25 de agosto del año pasado, que tienen exenta la tributación por las indemnizaciones"

La excepción ourensana

Dos son los puntos que marcarán, según Sampayo, la campaña de este año: las ayudas que se han recibido a causa de la oleada de incendios, y los cobros retroactivos que se incluyeron en varios convenios colectivos renovados durante el último tercio del año -como el de la alimentación o el del siderometal-, que podrían obligar a presentar una declaración complementaria.

La presidenta de los economistas señala que “lo fundamental serán las ayudas que se hayan recibido por los incendios registrados entre el 23 de junio y el 25 de agosto del año pasado, que tienen exenta la tributación por las indemnizaciones”, si bien matiza que deberá comprobarse en cada caso. En lo que respecta a la renovación de los convenios sectoriales, “los atrasos cobrados de años anteriores deben regularizarse”, indica Carmen Sampayo, llamando a realizar estos trámites antes del 30 de junio. También habrá este año deducciones por los libros de texto de hijos a cargo, y una pestaña especial para los beneficiarios del Bono Social Térmico.

Los autónomos están obligados a hacer la declaración

La campaña de la Renta 2026 introduce cambios significativos para los trabajadores por cuenta propia, que “deberán presentar también la cotización de años anteriores”, explica la presidenta del Colegio de Economistas, Carmen Sampayo, añadiendo que “se ha habilitado en la tramitación electrónica una casilla específica para esta regulación”.

A diferencia de años anteriores, todos los autónomos deben presentar la declaración obligatoriamente, sin importar su nivel de ingresos o si han obtenido pérdidas. Este mecanismo permite a la Agencia Tributaria regularizar las cotizaciones del RETA en función de los ingresos reales percibidos.

En el apartado de gastos, se mantiene la deducción por gastos de difícil justificación en el 5% del rendimiento neto, con un tope de 2.000 euros. Respecto al vehículo, un autónomo puede desgravarse la prima de su seguro de coche si cumple los requisitos tributarios de vinculación a la actividad profesional. Estos seguros se incluyen generalmente en la casilla de rendimientos de actividades económicas en estimación directa. Además, el sistema de módulos continúa vigente con una reducción general del 5%. También se incorporan nuevas casillas para fondos cotizados y ajustes en deducciones por eficiencia energética. El pago puede fraccionarse en dos cuotas: el 60% al presentar el documento y el 40% restante en noviembre.