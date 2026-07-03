Los Deep Purple más “made in Vigo”

El metal clásico de Deep Purple, mucho rock sinfónico y algo de psicodelia inauguraron ayer los conciertos de verano en Castrelos. Con las gradas sin sitio para un alfiler, el aforo de la platea, con todo vendido, se fue llenado paulatinamente ante la coincidencia del partido de la selección y al ralentizar el ritmo al exigir el DNI en el control de entrada. No salió adelante la propuesta del alcalde de retrasar el concierto, pero el Mundial estuvo presente con numerosas camisetas de la Roja entre el público.

Con puntualidad inglesa, la novena agrupación de la banda, el Mark IX, compartió sus clásicos y alguno de sus últimos temas del disco “Splant” (2026). Hubo que esperar hasta el final del recital, antes de los bises, para escuchar el riff más famoso del rock. Simon Mcbride, la incorporación más reciente de la banda, interpretó la inmortal melodía guitarrera de “Smoke on the water”.

La mayoría del repertorio perteneció al disco en directo “Made in Japan”, de la gira de “Machine Head”. Así, junto a la canción ya convertida en hinmo, también sonaron “Highway star”, el tema elegido para abrir la noche, seguidas por “Lazy”, “When a blind man cries” y “Space Trucking”. También del Mark II corresponden las canciones mejor recibidas en el parque vigués: “Hard lovin’ man”, “Into the fire” o el broche final con “Black night”, todas incluidas en el disco “Deep Purple in Rock (1970).

El único tema que se escuchó de su primer período, el Mark I, fue la adaptación del tema de Joe South, “Hush”. En este repaso nostálgico de lo mejor de la banda, muchos echaron en falta “Woman from Tokyo”, éxito que sí interpretaron en su anterior actuación en Vigo, en 1998 en el campo de As Travesas. Tampoco cantaron “Burn”.

Los más entregados disfrutaron también con los singles de su último trabajo, “Splant” (2026) como “Arrogant boy”, “Diablo” y “Ginnesis”, ya en la despedida. El grupo de octogenarios hizo vibrar Castrelos. La inconfundible voz de Ian Gillan guió a sus compañeros, los veteranos Ian Paice, que mantuvo el tipo en la batería, y Roger Glover, con el bajo. Don Airey y McBride encajaron a la perfección con la filosofía desde los teclados y la guitarra.

“Os debía una noche de rock”

El alcalde Abel Caballero no se perdió su cita con el público de Castrelos. Inauguró la temporada nuevamente como pregonero. “Os debía una noche de rock porque el año pasado no hubo y aquí tenéis al mejor grupo”. El regidor habló más que Gillan, quien solo dirigió las primeras palabras en inglés tras la cuarta canción, “Into de Fire”: “Muchas gracias por venir, es fantástico. Os amo”. A continuación, presentó a Simón Macbrige que ofreció un solo de guitarra.

Quien tuvo, retuvo y la noche inaugural de Castrelos no decepción. A continuación vendrá Moloto, subiendo al escenario el próximo jueves, 16. Dos días después llegará un clásico, la Coral Casablanca. Finalizará el mes, el día 30, con Chayanne. Ya en agosto, el día 7, tocará Abraham Mateo, para llegar a la semana grande: el 11, con The Corrs; el 14, con Viva Suecia; el 15, con Iván Ferreiro, para finalizar con el FNAC festival, con Fillas de Cassandra, The Rapants y Eladio y los Seres Queridos. La oferta se completa con tres noches al estilo bel canto con las óperas “Carmen” y “Nabucco”, el 24 de este mes y el 9 de agosto, respectivamente, y una velada de zarzuela, que tendrá lugar el 1 de agosto.