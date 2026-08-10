Delaossa llenó Costa Feira con su rap con acento del sur

El malagueño logró momentos en su actuación en Costa Feira de una gran fuerza colectiva con su público, que le acompañó en muchos de sus temas más conocidos. Un concierto que marcó el paso del ecuador del festival y que fue un rotundo éxito de esta edición.

El rapero malagueño Delaossa reunió a más de 2.400 personas en Costa Feira, en Sanxenxo, con un concierto incluido en su gira “La Madrugá” que convirtió el escenario en un recorrido por sus recuerdos, su entorno y las experiencias que han marcado su trayectoria. El espectáculo, dividido en cinco actos, combinó momentos de gran intensidad con otros más íntimos y tuvo en la familia, la amistad y las raíces andaluzas algunos de sus principales hilos conductores.

El artista planteó la actuación como una historia vital que comenzó con una mirada hacia su infancia. Canciones como “Rey”, “Dangerous” y “La Placita” sirvieron para recuperar recuerdos de aquella etapa, antes de adentrarse en la adolescencia a través de temas como "Bling Bling", “Ojos verdes” y “Rounders”. El tercer bloque estuvo dedicado a los amigos y elevó la intensidad del concierto con una interpretación más cruda y potente.

La parte más personal llegó con el recuerdo de las caídas y de su familia. Una escena protagonizada por su padre al volante de un pequeño coche acompañó la interpretación de “Cuánto falta”, mientras que el homenaje a su madre se articuló alrededor de "Pájaros de barro" y "Estrella". El concierto recuperó así algunos de los recuerdos personales que están presentes en las letras del artista.

El tramo final estuvo reservado para “La Madrugá”, con “Vulnerable” y “Still Luvin” entre las canciones seguidas por el público desde los primeros compases. "Otro Amanecer" protagonizó uno de los momentos colectivos de la noche, con las voces de los asistentes llenando el recinto. La presencia del mar, habitual en el imaginario de Delaossa, adquirió una nueva dimensión en el entorno de las Rías Baixas. El concierto alternó la intimidad de las canciones más personales con momentos de mayor fuerza colectiva, con el protagonismo de las letras y de la interpretación por encima de una puesta en escena especialmente recargada.

El malagueño reunió a 2.400 espectadores que no se quisieron perder su gira que incluye algunos de sus temas más personales

Loquillo será este lunes, 10 de agosto, el protagonista de la jornada del Festival Costa Feira de Sanxenxo, donde presentará su gira “Corazones Legendarios” ante el público gallego y los miles de visitantes que estos días llenan las Rías Baixas. La noche comenzará con la actuación de la banda bilbaína No Quiero y tendrá continuidad en el Escenario Bulla con las sesiones de los DJs Ángel Mera y Santi Pidal.

Las puertas del recinto abrirán a las 20:00 horas, aunque la música comenzará antes de que llegue el turno del cabeza de cartel. No Quiero será el encargado de poner en marcha la velada con una propuesta de rock que dará paso al concierto de Loquillo, uno de los nombres más reconocibles de la escena española.

El cantante barcelonés llega a Sanxenxo con una trayectoria vinculada durante casi cinco décadas al rock en español. Su primer concierto se remonta a 1978, en el Cabaret Tabú de Barcelona, y pocos años después comenzó una de las etapas fundamentales de su carrera con Loquillo y Los Trogloditas, formación con la que consolidó buena parte de su repertorio y su imagen como uno de los grandes referentes del rock nacional.

Su posterior trayectoria en solitario amplió todavía más una carrera marcada por canciones que han atravesado varias generaciones. En Sanxenxo, la gira “Corazones Legendarios” servirá para repasar ese recorrido y poner de nuevo sobre el escenario algunos de los temas que forman parte de la memoria musical de varias décadas.

La programación de este lunes se completa con el Escenario Bulla, donde Ángel Mera y Santi Pidal se encargarán de mantener la actividad musical durante la noche. De esta forma, Costa Feira combina el concierto de uno de los grandes nombres del rock español con una propuesta más vinculada a las sesiones de DJ y al ambiente festivo propio de las noches de verano en Sanxenxo.