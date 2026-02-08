Se derrumba una parte de la muralla romana de Lugo por el temporal

El temporal de lluvias que azota Galicia provocó en la noche de este sábado el derrumbe de un tramo de la muralla romana de Lugo, uno de los principales símbolos patrimoniales de la ciudad. El desplome se produjo sobre las 23:30 horas, en la Rúa do Moucho, entre las puertas de Santiago y del Carmen, en la zona suroeste del monumento.

El derrumbe afectó a un lienzo interior de entre seis y siete metros de longitud, desde el nivel del suelo hasta el adarve, haciendo caer una considerable cantidad de piedra hacia el paseo interior de la muralla, donde se ubican viviendas, locales de hostelería y edificios culturales como el Pazo de Montenegro. La Policía Local acordonó inmediatamente la zona para impedir el paso de peatones y evitar riesgos.

En el momento del suceso no había personas transitando por el lugar, por lo que no se han registrado heridos ni daños en inmuebles colindantes. Aun así, el desprendimiento generó una gran expectación entre los vecinos, que se acercaron a la zona para comprobar el alcance del derrumbe en el principal monumento de la ciudad.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que las intensas lluvias de los últimos días están detrás del colapso, en una situación similar a otros daños recientes en el patrimonio gallego provocados por el temporal.

Se trata del primer derrumbe de gran envergadura en más de dos décadas, ya que el último desprendimiento significativo tuvo lugar en noviembre de 2002, también tras varios días de lluvias intensas.

Un símbolo bimilenario y Patrimonio de la Humanidad en riesgo

La Muralla romana de Lugo, construida entre los siglos III y IV, es el único recinto amurallado romano del mundo que se conserva íntegro y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Con más de dos kilómetros de perímetro, constituye el principal emblema histórico, cultural y turístico de la ciudad.

El derrumbe reviste una especial relevancia no solo por su magnitud, sino también por su ubicación, a escasos metros de un punto donde confluyen tres Patrimonios de la Humanidad: la propia Muralla, el Camino Primitivo de Santiago y la Catedral de Lugo.

No es la primera vez que los temporales afectan a esta joya del patrimonio. En 1986, 1990 y 2000 se registraron desprendimientos de importancia, y ya entonces se advertía de que la composición del relleno interior hace que los inviernos lluviosos supongan un riesgo recurrente para la estabilidad del monumento.

A partir de este domingo, las administraciones deberán definir los trabajos de desescombro, consolidación y reconstrucción, con el objetivo de recuperar cuanto antes un símbolo bimilenario de Lugo y garantizar la seguridad en una de las zonas más transitadas de la ciudad.