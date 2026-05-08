Desconvocada la huelga de médicos tras el acuerdo histórico entre Xunta y el sindicato O´Mega

VUELVEN LAS PEONADAS

El incremento de las pagas de horas extraordinarias o una jornada de 35 horas son algunos de los acuerdos alcanzados entre el sindicato O'Mega y Xunta que han provocado la huelga de médicos gallegos sea desconvocada

La Región
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Publicado: 08 may 2026 - 17:05 Actualizado: 08 may 2026 - 17:06
Movilización de médicos del CHUO.
Movilización de médicos del CHUO. | La Región

La Xunta de Galicia y el sindicato O´Mega han llegado a un acuerdo histórico que pone fin a la huelga de médicos en Galicia. Con este acuerdo vuelven las peonadas, es decir las horas extras que el personal sanitario realiza para cubrir la lista de espera de intervenciones quirúrgicas no urgentes. 

Mejora en las condiciones laborales 

Desde el sindicato se pone en valor la disposición de la Xunta por escuchar sus peticiones y llegar a un acuerdo. Uno de esos, implica directamente una mejora en las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sergas.

Con este acuerdo la jornada ordinaria de los médicos gallegos pasa a ser de 35 horas semanales. Además, se obtuvo el compromiso de en periodo máximo de nueve meses negociar la homologación de las horas complementarias o extra. 

Todo con vista a que dentro de cinco años, las horas extraordinarias pasen a ser voluntarias. También se abordó el tema cómo serán retribuidas estas horas complementarias.

Estas se equipararán en salario a las ordinarias en un plazo de tres años. Registrando un aumento del 40% en 2027 y 30% durante 2028 y 2029.

Otros acuerdo alcanzados

Temas como las guardias voluntarias para mayores de 55 años o un incremento del complemento de la productividad también fueron puntos de acuerdo entre O´Mega y la Xunta de Galicia.

Los residentes o estudiantes de MIR se ven beneficiados por este acuerdo quienes verán incrementado su paga 75 euros en 2027 hasta los 120 en 2029.

A pesar de este acuerdo los médicos gallegos siguen manteniendo paros de cuatro días al mes para protestar contra el Estatuto Propio y esperan que la ministra de Sanidad, Mónica García, escuche sus peticiones

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