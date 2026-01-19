Detenidas dos personas por robar y agredir a un taxista en A Coruña

Dos personas fueron detenidas en A Coruña tras robar y agredir a un taxista, decretándose prisión para uno de ellos. La Policía Nacional los detuvo como los autores de un robo con violencia que sucedió en la madrugada del sábado 16 en la avenida de Hércules.

Todo sucedió cuando la víctima, en este caso el taxista, recogió a los agresores en la calle San Roque para un servicio hacia el barrio de Monte Alto. Al ingresar en el taxi uno de ellos se coloca en el asiento de copiloto y el otro en el asiento trasero.

Al llegar al destino y comunicado el importe de la carrera por parte del taxista recibe un golpe en la sien por parte del pasajero que estaba en el asiento trasero, a lo que le siguieron agresiones para hacerse con el dinero que cargaba la víctima.

Finalmente, ambos ladrones abandonan el lugar, consiguiendo sustraerle antes unos 400 euros y dejándolo herido en el suelo de la vía pública. Varios vecinos, ante los gritos de la víctima, acuden a auxiliarlo, y además llaman a la Policía.

Relacionado Condenan a un taxista en Cambados por quedarse con un Bizum enviado por error

El taxista fue asistido en el lugar por una ambulancia y manifestó a los policías actuantes que poseía cámaras en el vehículo que han grabado lo ocurrido. Pudiendo observar las características de los autores, varios indicativos policiales del Grupo de Atención al Ciudadano, comienzan la búsqueda en las calles próximas.

Con ello, consiguen localizar a los dos autores del robo en la calle Baltasar Pardal Vidal. Uno de ellos portaba el dinero sustraído. Son detenidos in situ y puestos a disposición judicial el día 17 de enero, decretando la autoridad judicial el ingreso de uno de ellos en prisión.