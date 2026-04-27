Detenido un conductor drogado tras huir de un control y acabar chocando en Oleiros

La Guardia Civil detuvo en Oleiros (A Coruña) a un conductor drogado que huyó de un control rutinario y acabó chocando contra una señal tras una persecución por varias calles de la localidad.

Según informa la Benemérita en un comunicado, la intervención se inició cuando los efectivos realizaban un punto de verificación de personas y vehículos. Al proceder a dar el alto a un turismo, este varón aceleró de forma súbita, obligando a uno de los agentes a realizar una maniobra evasiva para evitar ser atropellado.

Por ello, se inició una persecución por varias calles de la localidad, circulando el ahora detenido de forma "temeraria", obligando a varios peatones a apartarse de la calzada para evitar el impacto.

La huida continuó hasta la incorporación a la carretera N-VI. Al detectar una mayor densidad de tráfico en sentido A Coruña, el hombre realizó una maniobra de cambio de carril brusca, perdiendo el control del coche e impactando contra una señal.

Fue en ese momento cuando fue detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial.

Además, se le practicaron las pruebas de alcohol y otras drogas, resultando positivo en esta última. También se hallaron estupefacientes en el automóvil y un arma blanca.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia correspondiente, quedando el detenido a su disposición.