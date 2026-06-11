La necesaria regeneración del PSOE
Morta ou durmida?
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Retirádevos, porque a nena non morreu, senón que está durmida.”
(Mateo 9:24)
A filla dun oficial morrera e este pai achégase a Xesús. A ceremoria de frautas xa comezara, e os lamentos da multitude producían un ruído desesperante na preparación do enterro. Porén Xesús manda que calen e dilles que a nena está durmida. As burlas multiplicábanse pero o pai tiña fe en Xesús. No seu encontro díxolle que se a tocaba, a nena sanaría, sabendo que estaba morta. Estas palabras, xunto coa actitude no encontro na casa, mostraban que a súa fe era auténtica. As obras manifestaban que acreditaba en Xesús por fe. Por outra parte Xesús afirma que a nena está durmida para expresar que non era o seu tempo para morrer. Máis tarde diría a Marta en Betania: Eu son a resurección e a vida. Así, finalmente a filla do oficial romano volveu co seu pai e Xesús manifestou o seu poder. Que nos mostra esta historia? Que Xesús resucitou a moitas persoas e que el mesmo resucitou. A morte non puido con el.
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