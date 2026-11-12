Detenido un vecino de Mos por contactar con una supuesta menor de 14 años y concertar una cita sexual en Gondomar

Detenido un hombre de 47 años en Mos tras investigar sus contactos con quien creía que era una menor de 14 años.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años, vecino de Mos, como presunto autor de delitos de agresión sexual a menores de 16 años mediante contacto tecnológico (grooming), exhibicionismo y provocación sexual. El investigado habría mantenido conversaciones de contenido erótico y sexual con quien creía que era una menor de 14 años y habría llegado a concertar un encuentro presencial con fines sexuales en Gondomar.

La detención se produjo este miércoles, 11 de noviembre, en el marco de la denominada Operación Vasilum, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo. Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando tres menores crearon un perfil en redes sociales haciéndose pasar por una chica de 14 años y comenzaron a comunicarse con el ahora detenido.

Durante las conversaciones, el hombre mantuvo intercambios de contenido sexual con la supuesta menor y le envió fotografías de su cuerpo desnudo. Posteriormente, propuso organizar un encuentro presencial en un parque de Gondomar con la intención de mantener relaciones sexuales.

Una cita en un parque de Gondomar

Una de las menores acudió al lugar acordado haciéndose pasar por la interlocutora con la que el investigado había mantenido las conversaciones. Cuando el hombre llegó al parque, varios jóvenes salieron de distintas zonas y le recriminaron su comportamiento, lo que derivó en un altercado.

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La situación motivó la intervención de una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Gondomar, alertada por un vecino que había informado de una discusión entre varios jóvenes y un hombre. Los agentes identificaron al investigado y a varios menores, que explicaron que habían mantenido conversaciones con él a través de una plataforma de chat utilizando el perfil falso.

Durante las primeras actuaciones, los agentes también localizaron en el vehículo del hombre diversos efectos, entre ellos preservativos y vaselina, que fueron incorporados a las diligencias de investigación.

Registro de su domicilio e intervención de material tecnológico

Tras trasladar las actuaciones al Ministerio Fiscal, se solicitó autorización judicial para registrar el domicilio del investigado en Mos. El objetivo era localizar dispositivos electrónicos y soportes digitales que pudieran aportar información relevante y comprobar si existían otras posibles víctimas o comportamientos similares.

En el registro, realizado este miércoles, la Guardia Civil intervino teléfonos móviles, memorias USB, discos duros y ordenadores, que serán analizados para determinar el alcance de los hechos y esclarecer si hay más víctimas.

La investigación permanece abierta. El detenido fue puesto, junto con las diligencias, a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, plaza número 5.