La Fiscalía investigará TikTok por difundir contenido sexual

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, firmó este miércoles un decreto en el que designa a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, para investigar los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que hubieran podido perpetrarse en la red social TikTok. Así lo anunció el Ministerio Fiscal, que detalló que la investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es.

En la denuncia presentada se hace constar que Maldita.es "ha tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico".

Asimismo, la Fiscalía indicó que este miércoles comparecieron los denunciantes ante la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía "el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración".

El pasado lunes, Maldita.es publicó una investigación en la que asegura haber identificado más de 1.000 vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 "me gusta".

Respuesta de TikTok

Según la organización, TikTok solo borró cinco de esos vídeos (el 10%) y ha bloqueado otros 13 (el 26%) únicamente en España. En el 6% de los casos no dio respuesta y en el 58% restante ha considerado que no infringen ni la ley ni sus normas, aunque más de la mitad de estos últimos fueron retirados en las 72 horas posteriores a las denuncias. Pasado ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas seguía activo.

TikTok, por su parte, aseguró que mantener su plataforma como un entorno seguro para los usuarios representa su "máxima prioridad" y señaló que Maldita.es se ha negado a compartir íntegramente sus hallazgos sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, lo que les impide retirar este contenido.

Bloqueo de enlaces

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió el martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice la actividad de TikTok en España con carácter excepcional, al amparo del artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos, tras la investigación de Maldita.es. Respecto a la petición de Rego, Protección de Datos ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizados dichos contenidos y la información solicitada a la plataforma, tras la investigación de Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la red social.

Según informó el organismo en un comunicado, tras tener conocimiento de estos hallazgos, decidió solicitar una relación de los enlaces a los contenidos denunciados y requerir a TikTok información concreta sobre sus actuaciones.

La Agencia precisó que será una medida "concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional".

La entidad reconoce "el valor del periodismo de investigación", expresa su "más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas", subraya su compromiso con "la retirada urgente de contenidos sensibles" y advierte de que "los delitos que atentan contra niñas y niños son especialmente graves y exigen una respuesta inmediata".

Sánchez celebra que "se acabó la impunidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró que la Fiscalía General del Estado haya abierto una investigación contra TikTok por la difusión de presuntos casos de abuso sexual infantil y aseguró que "se acabó la impunidad en las redes sociales".

"Gran noticia: la Fiscalía acaba de abrir diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Ya lo advertimos hace tiempo: se acabó la impunidad en las redes sociales. Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas", subrayó Sánchez en un mensaje publicado en X.

Este lunes, en una entrevista en La Séptima, Sánchez calificó de escándalo lo sucedido con la plataforma. "A mí me parece un escándalo y hay que investigarlo, saber exactamente qué perímetro penal tiene esta noticia, pero en todo caso nosotros vamos a actuar con la absoluta contundencia y proporcionalmente a la gravedad de este asunto y si tenemos que suspender una red social lo vamos a hacer", declaró.