Un detenido en Oleiros tras atacar con un arma blanca a un guardia civil

Un hombre fue detenido este jueves en Oleiros (A Coruña) después de atrincherarse en su vivienda y enfrentarse a los agentes de la Guardia Civil que acudieron para arrestarlo. El operativo terminó con el sospechoso herido de bala tras atacar presuntamente con un arma blanca a uno de los guardias civiles, que hizo uso de su arma reglamentaria ante el riesgo para su integridad.

Los hechos se produjeron alrededor de las 20:00 horas, cuando agentes de la Comandancia de A Coruña se desplazaron hasta el domicilio. Sobre el hombre pesaba una orden de detención por el quebrantamiento de una medida cautelar dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de A Coruña, además de estar investigado por un nuevo delito de violencia de género.

Lanzó pirotecnia contra los agentes

Según informa la Guardia Civil, el hombre reaccionó a la llegada de los agentes lanzando varios artificios pirotécnicos desde el interior de la vivienda. Uno de ellos entró por la ventanilla de un vehículo oficial y provocó un incendio que calcinó el coche.

Ante el riesgo de la intervención, se solicitaron refuerzos y los agentes intentaron que el hombre depusiera su actitud y saliera voluntariamente de la vivienda. Durante uno de estos intentos, el sospechoso habría lanzado otro artefacto incendiario que provocó un fuego en las inmediaciones.

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La Guardia Civil desplegó entonces un agente negociador, que trató de convencer al hombre para que se entregase. Al no prosperar la negociación, los efectivos decidieron acceder al interior del domicilio para proceder a su detención.

El detenido permanece ingresado

Durante la entrada, siempre según la versión facilitada por la Guardia Civil, el hombre lanzó un segundo artefacto incendiario contra los agentes y acometió contra ellos con un arma blanca.

Ante el riesgo para su vida, uno de los guardias civiles hizo uso de su arma reglamentaria y realizó varios disparos. El hombre resultó herido y fue atendido inicialmente en el lugar por los servicios sanitarios antes de ser trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El detenido permanece ingresado en el hospital, donde, según las fuentes citadas, se encuentra estable. La intervención se produjo en el marco de una investigación por violencia de género y el quebrantamiento de una medida cautelar.