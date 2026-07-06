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Condenado por intentar darle un puñetazo a un guardia civil en Verín

INSPECCIÓN EN UN PUB

Al acusado le impusieron seis meses de cárcel por intentar dar un puñetazo a un guardia civil durante una inspección en un pub y esquivó ingresar tras llegar a un acuerdo de conformidad que suspende la pena durante dos años.

Fachada de la Audiencia Provincial de Ourense.
Fachada de la Audiencia Provincial de Ourense.

La madrugada del 25 de enero de 2025, agentes de la Guardia Civil acudieron a un pub de Verín para realizar una inspección. En las inmediaciones del local se encontraba Juan P.D., quien comenzó a discutir con un guardia por la actuación que estaban desarrollando.

Con total desprecio a la autoridad, le lanzó un puñetazo que el agente logró esquivar. Lo ocurrido llegó la pasada semana a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, donde se resolvió con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa.

El acusado admitió ante la jueza el intento de agresión al agente y fue condenado a seis meses de prisión por un delito de atentado. No entrará en prisión para cumplir esta pena, ya que queda suspendida durante dos años siempre y cuando no delinca en este tiempo.

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