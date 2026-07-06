INSPECCIÓN EN UN PUB
Condenado por intentar darle un puñetazo a un guardia civil en Verín
INSPECCIÓN EN UN PUB
La madrugada del 25 de enero de 2025, agentes de la Guardia Civil acudieron a un pub de Verín para realizar una inspección. En las inmediaciones del local se encontraba Juan P.D., quien comenzó a discutir con un guardia por la actuación que estaban desarrollando.
Con total desprecio a la autoridad, le lanzó un puñetazo que el agente logró esquivar. Lo ocurrido llegó la pasada semana a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, donde se resolvió con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa.
El acusado admitió ante la jueza el intento de agresión al agente y fue condenado a seis meses de prisión por un delito de atentado. No entrará en prisión para cumplir esta pena, ya que queda suspendida durante dos años siempre y cuando no delinca en este tiempo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INSPECCIÓN EN UN PUB
Condenado por intentar darle un puñetazo a un guardia civil en Verín
TRADICIÓN RECUPERADA
O festival Extruga de Verín convida a emular o histórico descenso polo río Támega
Lo último