Detenido en Ponteareas el presunto autor de un incendio que afecta a unas 3 hectáreas

Un hombre ha sido detenido como supuesto autor de un incendio registrado en la tarde de este viernes en Ponteareas.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que, fruto de la colaboración vecinal, pudo efectuarse la detención en relación al fuego que se inició pasadas las 17.30 horas.

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Fuentes de la Consellería de Medio Rural han trasladado que el incendio ha afectado, según las mediciones provisionales, a una superficie de unas 3 hectáreas, aunque la evolución es "favorable".

Con el fin de extinguirlo se han movilizado cinco agentes, 14 brigadas, seis motobombas, una pala, dos técnicos, cinco aviones y cuatro helicópteros.