Detenido en Ponteareas el presunto autor de un incendio que afecta a unas 3 hectáreas
COLABORACIÓN VECINAL
La Guardia Civil arresta al presunto responsable gracias a la colaboración vecinal tras un fuego que quemó unas 3 hectáreas y obligó a desplegar un amplio operativo aéreo y terrestre
Un hombre ha sido detenido como supuesto autor de un incendio registrado en la tarde de este viernes en Ponteareas.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que, fruto de la colaboración vecinal, pudo efectuarse la detención en relación al fuego que se inició pasadas las 17.30 horas.
Fuentes de la Consellería de Medio Rural han trasladado que el incendio ha afectado, según las mediciones provisionales, a una superficie de unas 3 hectáreas, aunque la evolución es "favorable".
Con el fin de extinguirlo se han movilizado cinco agentes, 14 brigadas, seis motobombas, una pala, dos técnicos, cinco aviones y cuatro helicópteros.
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