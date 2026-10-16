Detenido por robar 7.000 euros en maquinaria, vino y 200 cubiertos de un restaurante de Fene

Parte de los efectos robados de un restaurante en Fene

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Fene (A Coruña) como presunto autor de un robo con fuerza en un restaurante, del que desaparecieron maquinaria de hostelería, botellas de vino y alrededor de 200 piezas de cubertería. El valor de los objetos sustraídos se estimó inicialmente en unos 7.000 euros.

La investigación comenzó después de que el responsable del establecimiento denunciase que alguien había accedido al local tras romper uno de los cristales y se había llevado numerosos utensilios profesionales y productos.

Entre los efectos robados figuraban dos robots de cocina, una cortadora de fiambre, una batidora industrial, vajilla, menaje profesional, unas 200 piezas de cubertería, bebidas alcohólicas y distintos productos alimenticios.

Un testigo vio al sospechoso transportando cajas

Los agentes realizaron una inspección ocular del restaurante y tomaron declaración a varios testigos. Estas gestiones permitieron obtener indicios que situaban a un sospechoso transportando varias cajas en las inmediaciones del establecimiento.

La investigación se centró en un vecino de la localidad, que finalmente fue detenido por su presunta implicación en el robo.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil logró recuperar un robot de cocina, una cortadora de fiambre, diverso menaje profesional y una bolsa con aproximadamente 200 piezas de cubertería.

Además, un agente que se encontraba fuera de servicio en Ferrol obtuvo información sobre la venta de artículos de hostelería y botellas de vino. Las comprobaciones posteriores permitieron determinar que los productos ofrecidos procedían del mismo restaurante.