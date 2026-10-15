Invita a copas en O Barco y le acaban robando 2.000 euros tras agarrarlo por el cuello

Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un acusado y dos años y medio para otro por un delito de robo con violencia tras sustraer 2.000 euros y agredir a un hombre después de que este los invitara a copas en un bar de O Barco de Valdeorras.

La audiencia preliminar prevista para este jueves en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha quedado suspendida a la espera de recibir un oficio que acredite la drogadicción de uno de los inculpados, que se encuentra actualmente en prisión preventiva.

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 1.30 horas del 23 de agosto de 2025, los dos acusados se encontraban en un bar del municipio ourensano de O Barco de Valdeorras consumiendo bebidas, cuando se les acercó la víctima y procedió a invitarlos a copas.

Con todo, cuando el perjudicado se dispuso a pagar, ambos inculpados observaron que este portaba varios billetes dentro de su cartera y, al marcharse solo a su casa, los dos acusados "puestos de común acuerdo" decidieron seguirlo "a distancia".

Así, al aproximarse a este, uno de los encausados agarró por el cuello a la víctima y lo tiró al suelo, procediendo entonces a arrebatarle la cartera y a extraer 2.000 euros de su interior, mientras el segundo lo sujetaba de los brazos. Una vez sustraído el dinero, los acusados arrojaron la cartera al suelo y huyeron del lugar.

Solicitud de condena

Por ello, el Ministerio Fiscal solicita la pena de cuatro años de prisión por un delito de robo con violencia y el pago de una multa de tres meses a razón de 6 euros diarios por un delito leve de lesiones para uno de los inculpados que se encuentra en prisión por estos hechos desde septiembre de 2025, al contar con antecedentes penales computables.

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Asimismo, interesa para el segundo acusado la pena de dos años y seis meses de cárcel por el delito de robo con violencia y el pago de una multa de 45 días a razón de 6 euros diarios por el delito leve de lesiones.

En este sentido, Fiscalía solicita también el pago de una indemnización de 2.000 euros por el dinero sustraído y de 114,30 euros por las lesiones causadas.