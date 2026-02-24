En Portada, Anatomía de un instante ourensano

“Escoria”, “gentuza”, fueron los calificativos que salieron de la boca del alcalde de Ourense cuando los ediles del BNG tomaron la decisión de abandonar la sala de plenos el pasado 31 de enero. Entonces, los concejales de PP y PSOE se mantuvieron apaciblemente en sus escaños y permitieron que la moción saliese adelante con su abstención.

La imagen de aquella escena, la anatomía de aquel instante, como el título del libro de Javier Cercas y la posterior serie del 23F tan de moda, es un reflejo de la encuesta de GAD3 para La Región. El sondeo revela un PP y un PSOE en caída -el primero pierde casi un punto en intención de voto, pero mantendría sus 7 actas, y el segundo bajaría a 5-, frente a los 9-10 de DO y el aumento de uno o dos ediles del BNG. Luis Seara, además, es el líder mejor valorado.

Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿han dejado PP y PSOE solo al BNG en la oposición?; ¿queda partido en la batalla por la Alcaldía, como apunta el propio Luis Seara?; ¿empieza a notar Jácome el desgaste de gobierno o aún no ha alcanzado su techo?