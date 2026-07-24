Detonado un proyectil hallado en una zona rural de Santiago y no se descarta que sea de la Guerra Civil

Proyectil hallado en las inmediaciones de una vivienda deshabitada en San Xoán de Fecha, en Santiago de Compostela.

Especialistas del grupo Tédax de la Policía Nacional llevaron a cabo la explosión controlada de un proyectil de artillería de 62 milímetros hallado en una zona rural de Santiago de Compostela. Por sus características, no se descarta que pudiera corresponder a un artefacto de la Guerra Civil española.

La detonación se realizó a las 22.00 horas del jueves en el mismo lugar del hallazgo, localizado en las inmediaciones de una vivienda deshabitada de la parroquia de San Xoán de Fecha. El aviso fue dado por trabajadores de una empresa que realizaba labores de desbroce en la zona. La intervención se desarrolló sin daños personales ni materiales.

Según ha informado la Policía Nacional, tras recibir el aviso, varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Santiago se desplazaron de inmediato al lugar, donde establecieron un perímetro de seguridad para impedir el acceso y evitar cualquier manipulación del proyectil que pudiera provocar su detonación.

Antes de proceder a la explosión controlada, los Tédax inspeccionaron el entorno para descartar la presencia de otros artefactos explosivos. Durante la batida localizaron un tramo de cordón detonante y varios metros de mecha lenta, que fueron intervenidos para su posterior análisis.

Tras examinar el proyectil y valorar el riesgo que suponía su manipulación, los especialistas optaron por destruirlo mediante una explosión controlada, siguiendo el protocolo establecido y con la presencia de Bomberos y de una unidad del 061.

El artefacto era un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre que conservaba la espoleta activada, aunque no había llegado a explosionar. Precisamente por este motivo, la Policía Nacional considera posible que se trate de un proyectil correspondiente a la Guerra Civil española.