Una de cada tres denuncias en la Policía de Ourense es por ciberdelitos

”Cada día un porcentaje de un 30-40% de denuncias son de ciber”, detalló este miércoles el comisario jefe de la Policía Nacional, Cástor Vázquez. Las estafas a través de la tecnología están repuntando con fuerza tanto en la ciudad como en la provincia. Por ello, combatirlas se ha convertido en uno de los principales retos, ya que perseguir estos delitos son muy complejos y además causan una sangría económica importante en las víctima.

Los ciberdelitos causaron en 2025 a los bolsillos de los ourensanos en torno a 6 millones de euros, lo que se traduce en 16.438 euros al día de media. Más de la mitad de esta cuantía se estafó a vecinos de la ciudad. “La sangría que se hace en una sociedad como la ourensana es importante. Es necesario tener mucho cuidado con cualquier movimiento que hagamos con nuestros aparatos electrónicos, con nuestra actividad económica”, explica Cástor Vázquez.

El comisario siempre incide en la importancia de la prevención y en seguir la regla de las tres N: no, nunca y a nadie. Además, explica que los engaños cada vez son más perfeccionados. “La inteligencia artificial participa de una forma importante en la formación de fraudes”, indica.

017: teléfono contra las ciberestafas

Al respecto, el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, recordó que contra estos fraudes hay un teléfono específico de emergencias puesto en marcha por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que es el 017. “Calquera persoa que ten dúbidas ou chéganlle mensaxes ou chamadas sospeitosas, ou que lle piden datos privados, bancarios ou telefónicos, que chame inmediatamente, que consulte no 017 e alí recibirá asesoramento e información”, indicó.

Los datos avalan las constantes llamadas de las autoridades la prevención. Solo en los primeros tres meses de este año, se cometieron en la ciudad 301 delitos ciber, es decir, más de tres cada día. Una de las estafas más comunes es la del “me gusta”. El gancho es un “trabajo” fácil de realizar y bien pagado: entre tres y cinco euros por cada like que dé en publicaciones.

Los bizums llegan, pero solo al principio. Después a la víctima le piden dinero con diversas excusas como poder seguir cobrando o retirar las ganancias y, en ese momento, salir de la rueda del timo ya es una tarea muy complicada. Este modus operandi es muy rentable para los estafadores, ya que consiguen apoderarse de miles de euros.

Balance de criminalidad

El comisario jefe de la Policía Nacional de Ourense también hizo un balance de cómo ha evolucionado la criminalidad en la ciudad los últimos meses. “Teniendo en cuenta solamente la delincuencia por localización, es decir, hechos sucedidos aquí en Ourense, había bajado a finales del mes de junio en un 3%”, señaló.

Cástor Vázquez explicó que en la ciudad la criminalidad estándar está muy asociada al mundo de la droga. “En esto estamos trabajando continuamente, hay un operativo en la zona del Puente y del 21 que mantenemos”, indica.