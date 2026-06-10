Diez nuevas banderas azules realzan el liderazgo de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó ayer que las 147 banderas azules con las que cuenta Galicia este año -10 más que en el ejercicio anterior- “ofrecen todas as garantías” y consolidan a la comunidad como un referente internacional de calidad, excelencia y sostenibilidad turística. “Para falar de Galicia Calidade fan falta exemplos visibles e recoñecibles como o son estas bandeiras”, aseguró.

Durante su participación en el acto de entrega de estos galardones, celebrado en el municipio lucense de Xove y en el que también estuvo presente la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el titular del Gobierno gallego subrayó que esta marca genera confianza y valor, siendo un símbolo reconocido por los visitantes.

Rueda felicitó así a los municipios galardonados y agradeció el trabajo de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) por impulsar a la comunidad a superarse año tras año, al tiempo que abogó por seguir manteniendo esa exigencia que “nos beneficia a todos”.

En esta edición, Galicia recibió un total de 147 banderas azules distribuidas en 118 playas, 11 puertos y 18 centros. A estas distinciones se suman los 72 distintivos otorgados a los senderos azules el pasado mes de marzo, alcanzando un total de 219 reconocimientos. Con estas cifras, Galicia se convierte en la “comunidade que máis medra en bandeiras azuis” y la segunda con más galardones de España, lo que supone que uno de cada cinco reconocimientos concedidos en todo el país recaiga en territorio gallego. Además, los municipios de Sanxenxo y Vigo repiten como los dos ayuntamientos españoles con más arenales galardonados.

Como novedades de este año, destacan la incorporación de cuatro nuevas playas que obtienen el distintivo por primera vez: Niñóns (Ponteceso), O Laño (Poio), Pampaído (Sanxenxo) y la playa de los Franceses (A Veiga), que se convierte en la primera playa de la provincia de Ourense en conseguir una bandera azul. Asimismo, se incorporan dos nuevos centros azules: las sedes de A Coruña y Vigo del Instituto Español de Oceanografía.

Alfonso Rueda incidió en que este liderazgo en calidad tiene un mérito especial cuando está a punto de cumplirse, el próximo 1 de julio, el primer aniversario desde que Galicia asumió las competencias del litoral. “Ter un litoral magnífico e cos mellores estándares de calidade, significa que a vida económica, as persoas e as actividades que existiron toda a vida poidan seguir estando aí”, aseguró el presidente.

A Veiga

El alcalde de A Veiga consideró que la bandera azul concedida a la Praia dos Franceses “é un paso importantísimo para que A Veiga sexa un referente no turismo de interior”. Indicó que conseguirla supone el “recoñecemento dunha praia excepcional”, para seguidamente referirse a otras iniciativas desarrolladas en los últimos años de cara a conseguir ser ese “referente” turístico. Habló de su declaración como destino turístico Starlight, la apertura del Centro Astronómico de Trevinca, las sendas de montaña o la nueva zona de caravanas. Sobre esta última, comentó que el pasado fin de semana estuvo completa, siendo ingleses la mitad de los usuarios.