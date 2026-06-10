PLAYAS CON BANDERA AZUL
Diez nuevas banderas azules realzan el liderazgo de Galicia
PLAYAS CON BANDERA AZUL
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó ayer que las 147 banderas azules con las que cuenta Galicia este año -10 más que en el ejercicio anterior- “ofrecen todas as garantías” y consolidan a la comunidad como un referente internacional de calidad, excelencia y sostenibilidad turística. “Para falar de Galicia Calidade fan falta exemplos visibles e recoñecibles como o son estas bandeiras”, aseguró.
Durante su participación en el acto de entrega de estos galardones, celebrado en el municipio lucense de Xove y en el que también estuvo presente la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el titular del Gobierno gallego subrayó que esta marca genera confianza y valor, siendo un símbolo reconocido por los visitantes.
Rueda felicitó así a los municipios galardonados y agradeció el trabajo de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) por impulsar a la comunidad a superarse año tras año, al tiempo que abogó por seguir manteniendo esa exigencia que “nos beneficia a todos”.
En esta edición, Galicia recibió un total de 147 banderas azules distribuidas en 118 playas, 11 puertos y 18 centros. A estas distinciones se suman los 72 distintivos otorgados a los senderos azules el pasado mes de marzo, alcanzando un total de 219 reconocimientos. Con estas cifras, Galicia se convierte en la “comunidade que máis medra en bandeiras azuis” y la segunda con más galardones de España, lo que supone que uno de cada cinco reconocimientos concedidos en todo el país recaiga en territorio gallego. Además, los municipios de Sanxenxo y Vigo repiten como los dos ayuntamientos españoles con más arenales galardonados.
Como novedades de este año, destacan la incorporación de cuatro nuevas playas que obtienen el distintivo por primera vez: Niñóns (Ponteceso), O Laño (Poio), Pampaído (Sanxenxo) y la playa de los Franceses (A Veiga), que se convierte en la primera playa de la provincia de Ourense en conseguir una bandera azul. Asimismo, se incorporan dos nuevos centros azules: las sedes de A Coruña y Vigo del Instituto Español de Oceanografía.
Alfonso Rueda incidió en que este liderazgo en calidad tiene un mérito especial cuando está a punto de cumplirse, el próximo 1 de julio, el primer aniversario desde que Galicia asumió las competencias del litoral. “Ter un litoral magnífico e cos mellores estándares de calidade, significa que a vida económica, as persoas e as actividades que existiron toda a vida poidan seguir estando aí”, aseguró el presidente.
El alcalde de A Veiga consideró que la bandera azul concedida a la Praia dos Franceses “é un paso importantísimo para que A Veiga sexa un referente no turismo de interior”. Indicó que conseguirla supone el “recoñecemento dunha praia excepcional”, para seguidamente referirse a otras iniciativas desarrolladas en los últimos años de cara a conseguir ser ese “referente” turístico. Habló de su declaración como destino turístico Starlight, la apertura del Centro Astronómico de Trevinca, las sendas de montaña o la nueva zona de caravanas. Sobre esta última, comentó que el pasado fin de semana estuvo completa, siendo ingleses la mitad de los usuarios.
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