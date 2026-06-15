Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 15 de junio

El presidente de la Xunta Alfonso Rueda, comparece tras el Consello de la Xunta de este lunes, 15 de junio.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, campareció este 15 de junio tras la reunión semanal del Consello para informar de las principales medidas aprobadas por el Ejecutivo gallego.

Durante su intervención, Rueda detalló las actuaciones aprobadas por el Ejecutivo gallego y respondió a las cuestiones de actualidad vinculadas a la acción de gobierno.

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