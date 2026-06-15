Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 15 de junio

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó este lunes, 15 de junio, sobre las principales medidas aprobadas por el Gobierno gallego en su reunión semanal y abordó los asuntos más relevantes de la actualidad autonómica

La Región
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Publicado: 15 jun 2026 - 12:56 Actualizado: 15 jun 2026 - 12:57
El presidente de la Xunta Alfonso Rueda, comparece tras el Consello de la Xunta de este lunes, 15 de junio.
El presidente de la Xunta Alfonso Rueda, comparece tras el Consello de la Xunta de este lunes, 15 de junio. | La Región

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, campareció este 15 de junio tras la reunión semanal del Consello para informar de las principales medidas aprobadas por el Ejecutivo gallego.

Durante su intervención, Rueda detalló las actuaciones aprobadas por el Ejecutivo gallego y respondió a las cuestiones de actualidad vinculadas a la acción de gobierno.

Sigue el Consello de la Xunta aquí en directo:

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