Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 15 de junio
STREAMING
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó este lunes, 15 de junio, sobre las principales medidas aprobadas por el Gobierno gallego en su reunión semanal y abordó los asuntos más relevantes de la actualidad autonómica
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, campareció este 15 de junio tras la reunión semanal del Consello para informar de las principales medidas aprobadas por el Ejecutivo gallego.
Durante su intervención, Rueda detalló las actuaciones aprobadas por el Ejecutivo gallego y respondió a las cuestiones de actualidad vinculadas a la acción de gobierno.
Sigue el Consello de la Xunta aquí en directo:
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RAZONES HUMANITARIAS
Venezolanos exigen agilizar los cambios en la residencia en Galicia
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Muere un motorista tras quedar atrapado bajo un coche en un accidente en Barro
PEREGRINA ALEMANA
Muere una ciclista tras caer por un desnivel de 30 metros en Mondoñedo
Lo último
RÚA SANTA RITA
Atropellada y herida una mujer en O Barco de Valdeorras
UN MENOR ENTRE ELLOS
Rescatadas 68 personas de una patera en aguas de Lanzarote