Vídeo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 9 de febrero

3.000 EUROS PARA PROPIETARIOS
La Xunta abre el Bono Emancípate para jóvenes entre 18 y 35 años: hasta 1.500 euros para el alquiler
STREAMING
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece este lunes, 9 de febrero, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.
Vuelve a ver la intervención del presidente autónomico.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
3.000 EUROS PARA PROPIETARIOS
La Xunta abre el Bono Emancípate para jóvenes entre 18 y 35 años: hasta 1.500 euros para el alquiler
CONSULTA LOS SERVICIOS MÍNIMOS
Huelga de trenes lunes, martes y miércoles: Renfe, Iryo y Ouigo cancelan 350 trenes
Lo último
COMBUSTIBLE
Cuba se queda sin gasolina para sus aviones
FIN DE SEMANA DE COMPETICIÓN
Galería | Los máster del atletismo gallego disfrutan en Expourense con la Copa