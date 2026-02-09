BORRASCA MARTA
Pequeña tregua en las lluvias, pero ríos y embalses al límite

Vídeo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 9 de febrero

STREAMING

Vuelve a ver la comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia tras el Consello de Xunta

Publicado: 09 feb 2026 - 14:04 Actualizado: 09 feb 2026 - 14:28
Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 9 de febrero
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece este lunes, 9 de febrero, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.

Vuelve a ver la intervención del presidente autónomico.

Por favor habilita javascript para ver este vídeo

