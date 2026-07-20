Las Medallas de Galicia reconocen a la emigración a través de cuatro mujeres y su vínculo con el exterior

Cuatro mujeres, dos de ellas con vínculo con Ourense, recibirán la distinción de la Medalla de Galicia, en un acto que se celebra anualmente en el marco de la celebración del Día de Galicia.

Las trayectorias reconocidas son las de la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar de Plata Claudia Álvarez, la fiscala en Suiza Beatriz Gil; la periodista Carla Angola; y Camila Fernández, odontóloga en Brasil. Dos de ellas tienen especial relación con la provincia de Ourense.

Medallas de Galicia a gallegas en el exterior Carla Angola (Periodista): Provincia: Ourense

Detalle: Sus raíces familiares maternas proceden de la provincia de Ourense, punto de partida de una gran parte de la comunidad gallega que se estableció en Caracas durante el siglo XX. Beatriz Gil (Fiscala en Suiza): Provincia: A Coruña

Detalle: Su rama familiar es originaria de la provincia de A Coruña (en el eje atlántico/comarca de Bergantiños), una de las comarcas que registró mayor flujo migratorio hacia Suiza (especialmente a cantones como Ginebra o Vaud). Claudia Álvarez (Mar del Plata, Argentina): Provincia: Pontevedra

Detalle: Vinculada familiarmente a la provincia de Pontevedra (zona de Rías Baixas y comarca del Miño), territorio desde el que se nutrieron ampliamente los centros gallegos del litoral argentino como el de Mar del Plata. Camila Fernández (Odontóloga en Brasil): Provincia: Ourense / Pontevedra

Detalle: Sus antepasados provienen del sur gallego (interior de Ourense y sur de Pontevedra), los dos focos emigratorios más importantes que nutrieron la colectividad gallega en ciudades brasileñas como Salvador de Bahía, São Paulo y Río de Janeiro.

Sus nombres los ha revelado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que las ha erigido en ejemplo del "compromiso" con su tierra de origen, al tiempo que hacen "crecer" los respectivos países a los que están vinculados, cualidades que ha extendido al conjunto de la colectividad exterior.

Las Medallas de Oro de Galicia, que se entregan desde hace años el 24 de julio, víspera del Día de Galicia, constituyen el galardón más importante que entrega el Ejecutivo autonómico.