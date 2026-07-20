Las Medallas de Galicia reconocen a la emigración a través de cuatro mujeres y su vínculo con el exterior

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DÍA DE GALICIA
Cuatro mujeres, dos de ellas con vínculo con Ourense, recibirán la distinción de la Medalla de Galicia, en un acto que se celebra anualmente en el marco de la celebración del Día de Galicia.
Las trayectorias reconocidas son las de la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar de Plata Claudia Álvarez, la fiscala en Suiza Beatriz Gil; la periodista Carla Angola; y Camila Fernández, odontóloga en Brasil. Dos de ellas tienen especial relación con la provincia de Ourense.
Carla Angola (Periodista):
Beatriz Gil (Fiscala en Suiza):
Claudia Álvarez (Mar del Plata, Argentina):
Camila Fernández (Odontóloga en Brasil):
Sus nombres los ha revelado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que las ha erigido en ejemplo del "compromiso" con su tierra de origen, al tiempo que hacen "crecer" los respectivos países a los que están vinculados, cualidades que ha extendido al conjunto de la colectividad exterior.
Las Medallas de Oro de Galicia, que se entregan desde hace años el 24 de julio, víspera del Día de Galicia, constituyen el galardón más importante que entrega el Ejecutivo autonómico.
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