Vídeo | A RAG celebra en Santiago o Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño

La UD Ourense se medirá con la UB Conquense por el ascenso a Primera Federación

A Real Academia Galega celebrou en Santiago o pleno do Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, cun acto aberto ao público e transmisión en directo.

Publicado: 17 may 2026 - 12:01 Actualizado: 17 may 2026 - 13:54
A Real Academia Galega celebrou este domingo no Teatro Principal de Santiago o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas, dedicado este ano a Begoña Caamaño.

Participan Ana Romaní, Marilar Aleixandre e Víctor F. Freixanes, mentres Henrique Monteagudo pecha a sesión e Sofía Espiñeira achega a parte musical. A institución destaca a relevancia de Caamaño na literatura galega contemporánea, especialmente polas súas novelas Circe ou o pracer do azul e Morgana en Esmelle.

