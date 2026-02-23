Directo | Rueda lleva al Consello de la Xunta una inversión de 330.000 euros para Ventosela (Ribadavia)

Alfonso Rueda en una imagen de archivo en uno de los Consellos de la Xunta.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, estará hoy en directo en el Consello de la Xunta para dar luz verde a una nueva inversión destinada al municipio de Ribadavia. En concreto, el Gobierno gallego aprobará la autorización para la firma de un convenio de colaboración que permitirá destinar alrededor de 330.000 euros a la mejora y embellecimiento del núcleo rural de Ventosela.

La actuación se enmarca en el Xunta de Galicia dentro del Plan Hurbe, una iniciativa que impulsa la Administración autonómica en colaboración con los ayuntamientos para la recuperación y puesta en valor de espacios urbanos y rurales.

El acuerdo será suscrito entre el Concello de Ribadavia y la Consellería de Vivenda e Infraestruturas, con el objetivo de ejecutar obras que contribuyan a la mejora estética y funcional de Ventosela, reforzando su atractivo y calidad de vida para los vecinos.

Con esta inversión, la Xunta reafirma su compromiso con la revitalización de los núcleos rurales y la cooperación institucional con los municipios gallegos, apostando por intervenciones que favorezcan el desarrollo local y la conservación del entorno.