El núclero rural de Ventosela tendrá 330.000 euros para mejoras

El Gobierno gallego llevará hoy a aprobación en Consello de la Xunta la autorización de la firma del convenio de colaboración entre el Concello ribadaviense y la Consellería de Vivenda e Infraestructuras para destinar alrededor de 330.000 euros a la ejecución de las obras de embellecimiento del núcleo rural de Ventosela, en el municipio de Ribadavia.

Para llevar a cabo esta intervención, que supondrá una inversión total de 468.470,92 euros, la Xunta tiene previsto aportar el 70 % del presupuesto, con unos 330.000 euros, y encargarse de la contratación y ejecución de las obras. Por su parte, el Ayuntamiento de Ribadavia asumirá el 30 % restante del coste de las obras, algo más de 140.000 euros; así como la redacción del proyecto de obra, la realización de los trámites pertinentes para su ejecución y la incorporación de las actuaciones realizadas al patrimonio público municipal.

A través de este convenio, en el marco del Plan Hurbe, impulsado por la Xunta de Galicia para ayudar a las administraciones locales a financiar diferentes tipos de intervenciones urbanísticas, se prevé actuar en el ámbito de la calle principal de la localidad de Ventosela, de 1.550 metros cuadrados, afectando a la vía principal que atraviesa dicho núcleo del municipio ribadaviense hasta alcanzar la carretera nacional N-120. En concreto, la intervención consistirá en la repavimentación de esta calle principal, incluyendo la revisión de los servicios urbanísticos y el soterramiento de las redes aéreas. El convenio, que se prevé autorizar hoy por el Ejecutivo regional, permitirá acometer las actuaciones e incorporarlas al patrimonio público municipal, y entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.

Estas actuaciones en Ribadavia se enmarcan en la colaboración continua entre la Xunta y las entidades locales para la ejecución de obras y otras acciones destinadas a mejorar el entorno urbano, la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas y los equipamientos públicos, con el objetivo de revitalizar y reequilibrar el territorio. Además, a través de diversas medidas y líneas de colaboración, como el Plan Hurbe, la Xunta de Galicia contribuye a impulsar el desarrollo de los núcleos rurales de la comunidad como motores de dinamismo, al convertirse en sede de un importante número de servicios públicos y privados que permiten extender el modelo urbano a todo el territorio.