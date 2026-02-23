MUNICIPIO DE RIBADAVIA
El núclero rural de Ventosela tendrá 330.000 euros para mejoras
MUNICIPIO DE RIBADAVIA
El Gobierno gallego llevará hoy a aprobación en Consello de la Xunta la autorización de la firma del convenio de colaboración entre el Concello ribadaviense y la Consellería de Vivenda e Infraestructuras para destinar alrededor de 330.000 euros a la ejecución de las obras de embellecimiento del núcleo rural de Ventosela, en el municipio de Ribadavia.
Para llevar a cabo esta intervención, que supondrá una inversión total de 468.470,92 euros, la Xunta tiene previsto aportar el 70 % del presupuesto, con unos 330.000 euros, y encargarse de la contratación y ejecución de las obras. Por su parte, el Ayuntamiento de Ribadavia asumirá el 30 % restante del coste de las obras, algo más de 140.000 euros; así como la redacción del proyecto de obra, la realización de los trámites pertinentes para su ejecución y la incorporación de las actuaciones realizadas al patrimonio público municipal.
A través de este convenio, en el marco del Plan Hurbe, impulsado por la Xunta de Galicia para ayudar a las administraciones locales a financiar diferentes tipos de intervenciones urbanísticas, se prevé actuar en el ámbito de la calle principal de la localidad de Ventosela, de 1.550 metros cuadrados, afectando a la vía principal que atraviesa dicho núcleo del municipio ribadaviense hasta alcanzar la carretera nacional N-120. En concreto, la intervención consistirá en la repavimentación de esta calle principal, incluyendo la revisión de los servicios urbanísticos y el soterramiento de las redes aéreas. El convenio, que se prevé autorizar hoy por el Ejecutivo regional, permitirá acometer las actuaciones e incorporarlas al patrimonio público municipal, y entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.
Estas actuaciones en Ribadavia se enmarcan en la colaboración continua entre la Xunta y las entidades locales para la ejecución de obras y otras acciones destinadas a mejorar el entorno urbano, la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas y los equipamientos públicos, con el objetivo de revitalizar y reequilibrar el territorio. Además, a través de diversas medidas y líneas de colaboración, como el Plan Hurbe, la Xunta de Galicia contribuye a impulsar el desarrollo de los núcleos rurales de la comunidad como motores de dinamismo, al convertirse en sede de un importante número de servicios públicos y privados que permiten extender el modelo urbano a todo el territorio.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MUNICIPIO DE RIBADAVIA
El núclero rural de Ventosela tendrá 330.000 euros para mejoras
ATENCIÓN PRIMARIA
Ribadavia apuesta por el deporte para mejorar la salud
1800 CENTROS DE GALICIA
Premio al CEIP de Ribadavia por obtener primer puesto en el concurso del Día das Letras Galegas
Lo último
LA PUNTILLA
Filtraciones
TREN E PAIXÓN FUTBOLEIRA
Un ferroviario nas gradas do Couto
OCIO NOCTURNO EN PUEBLOS
La Paulino sobrevive al declive del ocio nocturno en O Carballiño
Hoy he aprendido una palabra nueva