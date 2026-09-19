La droga dispersa los delitos y crea narcopisos de lujo en Vigo

La delincuencia actual nada tiene que ver con la de hace dos décadas. La considerada habitual o convencional de hoy en día desdibuja lo que antaño se dividía en barrios peligrosos. Y, aunque el tipo de criminalidad en la calle sigue siendo el mismo (robos, hurtos, violencia..) y su motivación principal también, el consumo de drogas, la presión policial sobre los focos tradicionales de venta de sustancias ha obligado a diseminar estos puntos de compraventa y también la inseguridad que les rodea, haciéndoles mudar sin un asentamiento fijo.

“Cuando hay un punto de venta de drogas se produce mayor inseguridad entre los vecinos del entorno porque deriva en otros delitos como robos y hurtos”, explica José Javier Martínez, de la Confederación Española de Policía, quien afirma que ahora mismo no se puede hablar de lugares concretos porque “hay focos por toda la ciudad”, mientras ensalza la labor de los policías de la Comisaría “que se dejan la piel pese a la merma de efectivos y medios”.

Los últimos golpes de la Udyco constatan que los focos de riesgo no se concentran en barrios concretos, tras haberse desarticulado “narcopisos” desde Florida, Travesía, Bouzas, Torrecedeira pero también Navia incluso en el centro.

Quienes luchan contra la venta de estupefacientes además han podido comprobar que la venta de droga no es exclusiva de infraviviendas sino que también hay “narcopisos” de lujo, en zonas del centro, donde el perfil del usuario se aleja del de persona vulnerable. “A nosotros acuden personas de muy diferente perfil y clase social” , afirma David Martínez, coordinador del Servicio Jurídico de Érguete, la asociación de ayuda al drogodependiente. Martínez incide en que “se ha notado un repunte de este consumo en los últimos tres o cuatro años, sobre todo de cannabis en personas cada vez más jóvenes y de cocaína”. Jueces de Instrucción calculan que cerca de un 70% de los detenidos en la ciudad, por todo tipo de delitos son consumidores.

Los narcopisos de lujo funcionan en zonas de alto nivel adquisitivo pero no derivan en quejas vecinales, porque sus usuarios no se ven obligados a cometer otros delitos para poder adquirir la droga, su desarticulación depende de las investigaciones. “La eficacia policial es indudable por el trabajo de la Udyco y la información que aportan las patrullas de Seguridad Ciudadana”, recalca Alejandro Cousiño, secretario provincial del sindicato Jupol.

Cousiño coincide en que ya no se puede hablar de barrios peligrosos en Vigo como en épocas pasadas y señala también un cambio de perfil en el consumidor de drogas. Corrobora el trabajo desde Comisaría para eliminar estos “puntos negros”.