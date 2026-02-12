Educación lanza un plan para facilitar la cobertura de bajas

Jesús Álvarez (c) y representantes de las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF, en la firma.

El director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, y representantes de las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF, firmaron ayer la supresión del deber de interinos y sustitutos de presentarse a las oposiciones, además, acordaron cambiar el sistema de aviso para la cobertura de bajas.

En concreto, firmaron una nueva adenda al acuerdo de 20 de junio de 1995 por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal docente interino y sustituto dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP.

De este modo, se eliminará el deber de que el personal interino y sustituto tenga que presentarse a las oposiciones para mantener su posición consolidada en los listados, “lo que permitirá agilizar el proceso y mejorar el funcionamiento de los tribunales de oposición, reduciendo la carga burocrática y organizativa”, defendió el Gobierno gallego en una nota de prensa.

Respeto a la vida personal

Asimismo, hizo hincapié en que así “se mejora la conciliación familiar y personal de las personas integrantes de las listas de interinidad y relevos, preservando sus derechos y la estabilidad del sistema”.

Por otro lado, se cambiará el sistema de llamamientos telefónicos para cubrir relevos, que hasta el momento se realizan por vía telefónica, “lo que implica que las personas interinas y sustitutas deben estar pendientes de atender llamadas en horarios variables”.

En este sentido, se sustituirá este modelo por un procedimiento gestionado mediante una aplicación informática y los llamamientos se efectuarán mediante convocatoria, según los datos de contacto de las personas interesadas que consten en la Consellería.

Las personas convocadas dispondrán de un plazo de 24 horas para seleccionar la orden de las vacantes ofertadas y la previsión es que el nuevo sistema comience a funcionar de manera experimental a lo largo de este curso 2025/26.

“Nosotros valoramos muy positivamente la introducción de estas dos mejoras en el acuerdo de interinos, que son fruto del trabajo de las organizaciones firmantes, es decir, no son modificaciones que caigan del cielo sino que son fruto del trabajo de las organizaciones sindicales que firman los acuerdos”, defendió el presidente de ANPE Galicia, Julio Trashorras.

En esta línea, el secretario de UGT-Ensino, Cristóbal Salgueiro, valoró “muy positivamente” esta adenda, la cual considera que “va a agilizar el proceso” y ha insistido en que “no sale de la nada”, sino que “es fruto del trabajo de la comisión de seguimiento del acuerdo de mejoras”.