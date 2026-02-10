Las oposiciones de Educación en Galicia arrancarán el 20 de junio con 1.601 plazas en 42 especialidades

Las oposiciones de Educación 2026 en Galicia contarán con 1.601 plazas repartidas en 42 especialidades, en un proceso que busca reforzar la estabilidad de los docentes y reducir la interinidad en las aulas. Los exámenes comenzarán el 20 de junio, tras finalizar el curso escolar, y se prevé que finalicen el 19 de julio, para que los nuevos profesores se incorporen a sus centros el 1 de septiembre.

Distribución de las 1.601 plazas por cuerpos y especialidades

Del total de plazas, 1.388 son de ingreso libre y 213 de promoción interna, destinadas a maestros y docentes con experiencia que quieran acceder a cuerpos de enseñanza superiores. La distribución por cuerpos incluye 476 plazas de maestro en ocho especialidades, 852 de Secundaria en 29 especialidades y 60 de FP en cinco especialidades. Se refuerzan áreas con alta demanda, como Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, inglés y francés, así como especialidades técnicas de FP como Soldadura.

Una de las novedades de esta convocatoria es que los interinos no estarán obligados a presentarse a los exámenes, agilizando así el proceso y facilitando la planificación del curso. Según los responsables de Educación, estas oposiciones permiten mejorar las ratios en las aulas, garantizar estabilidad laboral y ofrecer mayores oportunidades de ingreso y promoción a los docentes.

El decreto de oferta pública de empleo y la orden de convocatoria se publicarán próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), momento a partir del cual los aspirantes podrán formalizar su inscripción. Con estas cifras, Galicia alcanza un total de 21.698 plazas convocadas desde 2009, consolidándose como la comunidad con menor interinidad docente del Estado.