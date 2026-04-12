El empleo de las personas con discapacidad crece un 52% en diez años

Mientras la tasa de actividad general roza el 79%, la de las personas con discapacidad se queda en el 35,4%.

La Asociación galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro, Cegasal, destacó que el empleo de personas con discapacidad crece un 52% en una década, pero seis de cada 10 parados llevan más de un año buscando trabajo.

Cegasal explicó que el último informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, publicado este mes con datos de 2025, confirma que la brecha con el resto de la población sigue siendo enorme. Mientras la tasa de actividad general roza el 79%, la de las personas con discapacidad se queda en el 35,4%. “Dicho de otro modo: casi dos de cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar ni siquiera buscan empleo”, apuntó.

En 2025 se firmaron 275.890 contratos con personas con discapacidad, LO QUE SUPONE un 1,52% más que el año anterior

Cegasal señaló que el análisis destaca una situación preocupante: el 73% de las personas con discapacidad en edad laboral tienen entre 45 y 64 años.

Por ello, aseguró que el envejecimiento del colectivo plantea retos específicos de empleabilidad que, según los centros especiales de empleo, no están siendo abordados con suficientes recursos.

Tasa de estabilidad

Así, indicó que en 2025 se firmaron 275.890 contratos con personas con discapacidad, un 1,52% más que el año anterior. Pero la tasa de estabilidad, del 30%, es la más baja de todos los colectivos prioritarios. Siete de cada diez contratos siguen siendo temporales, pero la situación en Galicia es aún más complicada.

Según el mismo documento del SEPE, la comunidad se sitúa entre las cuatro con menor tasa de actividad de personas con discapacidad, junto a Canarias, Andalucía y Asturias. Menos de una de cada tres personas del colectivo participa en el mercado laboral gallego.

Además, incide en que los últimos datos provinciales disponibles, estos correspondientes a 2023, apuntan en la misma dirección: las cuatro provincias gallegas presentan indicadores de afiliación y contratación inferiores a la media estatal, con especial incidencia del paro de larga duración entre mujeres mayores de 45 años.

Para Mino Martínez, presidente de Cegasal, la asociación que agrupa a los centros especiales de empleo de iniciativa social de Galicia, los datos “confirman que el empleo de las personas con discapacidad crece, sí, pero a un ritmo insuficiente”.