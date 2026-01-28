Emprego e IGAPE ofrecerán ayudas para contrataciones ligadas a los programas de formación

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, participa en el 'Foro Empregabilidade: empresa e talento, o binomio imprescindible', organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, el 16 de septiembre de 2025.

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y el IGAPE, ofrece ayudas e incentivos a las empresas para la contratación cuando la persona haya pasado por los programas de formación. Estos programas combinan orientación laboral, formación práctica mientras se trabaja, adaptación a las necesidades del mercado y apoyo para quienes quieren montar su propio negocio.

"Si una persona se forma con nuestros programas, las empresas que después lo contraten van a tener incentivos a la contratación o van a estar priorizados", comentaba José González, conselleiro de Emprego, en la Jornada de presentación de las ayudas de la Xunta de Galicia y el IGAPE para autónomos/as y pymes 2026. "Es decir, un apoyo público a esa empresa", apuntillaba González y recordaba la novedad de la propuesta, ya que hasta ahora "los incentivos a la contratación eran por contratar mujeres, por mayores de una determinada edad, etc".

Entre los programas y las ayudas clave que ofrece la Consellería de Emprego, están los programas integrados y formación dual en centros especiales de empleo, el Programa Talento 30 o el Programa Retorna Cualifica Empleo. También apoyo a colectivos específicos, como las mujeres en el ámbito rural o urbano y medidas para empresas de inserción.

Respecto a los incentivos y apoyos empresariales ofrecidos por el IGAPE, estan las ayudas para la creación, consolidación y crecimiento de empresas, incluyendo préstamos directos para la financiación empresarial. Por otro lado también hay incentivos más enfocados hacia la competitividad e innovación como el apoyo a proyectos de descarbonización, renovación industrial y atracción de empresas a Galicia.