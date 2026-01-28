ACCIDENTE DE ADAMUZ
El Gobierno aprueba ayudas de 20 millones a las víctimas
ACCIDENTE DE ADAMUZ
El Gobierno aprobó ayer un mecanismo de indemnizaciones dotado de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos hace 9 y 7 días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), respectivamente, en los que 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzó que ya se aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes.
De los 20 millones de euros, la mitad estará destinada a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, el ministro explicó que el importe en caso de una persona fallecida ascenderá a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos las casos libre de impuestos.
En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo. Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determine las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibirán una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibirá 210.000 euros. “No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. Por eso aprobamos esta medida, porque no vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización. Por supuesto, hemos aprendido y por eso aprobamos esta medida”, señaló el ministro.
Por otra parte, Puente anunció que se van a iniciar las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo estructural de intervención pública mediante el cual el Estado pueda asumir, atendiendo a diversos factores y con carácter anticipado, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo. Esto se hará sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables del accidente, es decir, se trata de un mecanismo que garantice una atención en este tipo de siniestros en el transporte colectivo.
En la misma rueda, la ministra Portavoz, Elma Saiz, explicó que el Ministerio de Política Territorial también habilitó líneas de atención a las víctimas con la apertura, a partir de hoy, de oficinas de atención integral en la subdelegación de Gobierno de Huelva, y también en Barcelona para el caso de Rodalies.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña pidió a la Fiscalía que informe sobre si el tribunal debe investigar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas. El magistrado realizó diligencias previas después de recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas. El juez, en concreto, dió traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal. El Juzgado Central de Instrucción Número 6 también pidió a la Fiscalía que informe, además, sobre las diligencias a practicar si así lo estima.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que tiene “la conciencia tranquila” y restó importancia a que el Partido Popular pida su dimisión tras los últimos accidentes ferroviarios. Según aseguró, tomará las decisiones “que tenga que tomar” en base a sus propios parámetros de conciencia y sentido del deber y no a lo que le reclamen los de Alberto Núñez Feijóo. “Han tardado bastante en hacerlo para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan generalmente”, reprochó en una rueda de prensa en La Moncloa tras el Consejo de Ministros de ayer.
Defendió que está al frente del ministerio “en el puente de mando y no en ningún reservado” en referencia al entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana. Ante su comparecencia de mañana en el Senado, forzada por la mayoría “popular”, asegura que la afronta con “normalidad democrática” y ve lógico que tenga que acudir al Parlamento a dar explicaciones.
Puente se mostró molesto por las apariciones públicas en medios de comunicación del presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, debido a que originan un debate público sobre cuestiones que cree que no se deberían de tratar de esta forma. “Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar”, argumentó.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTE DE ADAMUZ
El Gobierno aprueba ayudas de 20 millones a las víctimas
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES
Feijóo replica que es Sánchez el que convierte a los mayores en "rehenes" al mezclar la inquiokupación con las pensiones
Lo último
INCREMENTO DEL 4,88%
La pensión media gallega comienza 2026 con subidas, pero sigue a la cola del país
Ricos
FINANCIACIÓN EUROPEA
Bruselas, abierta al envío de 90.000 millones para Ucrania