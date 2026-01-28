El Gobierno aprueba ayudas de 20 millones a las víctimas

El Gobierno aprobó ayer un mecanismo de indemnizaciones dotado de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos hace 9 y 7 días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), respectivamente, en los que 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzó que ya se aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes.

De los 20 millones de euros, la mitad estará destinada a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, el ministro explicó que el importe en caso de una persona fallecida ascenderá a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos las casos libre de impuestos.

En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo. Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determine las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibirán una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibirá 210.000 euros. “No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. Por eso aprobamos esta medida, porque no vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización. Por supuesto, hemos aprendido y por eso aprobamos esta medida”, señaló el ministro.

Nuevo mecanismo

Por otra parte, Puente anunció que se van a iniciar las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo estructural de intervención pública mediante el cual el Estado pueda asumir, atendiendo a diversos factores y con carácter anticipado, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo. Esto se hará sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables del accidente, es decir, se trata de un mecanismo que garantice una atención en este tipo de siniestros en el transporte colectivo.

En la misma rueda, la ministra Portavoz, Elma Saiz, explicó que el Ministerio de Política Territorial también habilitó líneas de atención a las víctimas con la apertura, a partir de hoy, de oficinas de atención integral en la subdelegación de Gobierno de Huelva, y también en Barcelona para el caso de Rodalies.

La AN pregunta a la Fiscalía si investiga a Puente El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña pidió a la Fiscalía que informe sobre si el tribunal debe investigar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas. El magistrado realizó diligencias previas después de recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas. El juez, en concreto, dió traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal. El Juzgado Central de Instrucción Número 6 también pidió a la Fiscalía que informe, además, sobre las diligencias a practicar si así lo estima.