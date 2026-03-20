Una empresa gallega exporta a Singapur su vanguardista app de realidad virtual para personas con demencia

INSATI

La empresa viguesa Insati, apoyada por Galicia Avanza, internacionaliza su aplicación de realidad virtual para estimular físicamente y cognitivamente a personas con demencia, tras exportarla a Singapur y planeando expansión a Asia.

La Región
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Publicado: 20 mar 2026 - 12:01 Actualizado: 20 mar 2026 - 12:01
Aplicación de realidad virtual dirigida a la estimulación físico-cognitiva de personas con demencias o trastornos neurocognitivos.
Aplicación de realidad virtual dirigida a la estimulación físico-cognitiva de personas con demencias o trastornos neurocognitivos. | Xunta de Galicia

La pyme gallega Insati, especializada en soluciones innovadoras de salud, ha exportado su aplicación de realidad virtual para personas con demencia o trastornos neurocognitivos a Singapur. La iniciativa se enmarca en el programa Galicia Avanza, impulsado por la Consellería de Economía e Industria, el Igape y el Parque Tecnolóxico de Galicia - Tecnópole.

Durante la cuarta edición del programa, participaron 30 pymes, trabajando en la internacionalización y consolidación en nuevos mercados. La app de Insati ofrece actividades de estimulación adaptadas a distintos niveles de deterioro cognitivo, integradas en una plataforma cloud para monitorizar memoria, reflejos, motricidad fina y tareas de la vida diaria.

El proceso de internacionalización se centró en Portugal y Singapur, países con interés en transformación digital sociosanitaria. La empresa planea expandirse a otros mercados asiáticos como China, Malasia o Japón, donde enfermedades como el Alzhéimer y Parkinson están en aumento.

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