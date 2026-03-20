Una empresa gallega exporta a Singapur su vanguardista app de realidad virtual para personas con demencia

La pyme gallega Insati, especializada en soluciones innovadoras de salud, ha exportado su aplicación de realidad virtual para personas con demencia o trastornos neurocognitivos a Singapur. La iniciativa se enmarca en el programa Galicia Avanza, impulsado por la Consellería de Economía e Industria, el Igape y el Parque Tecnolóxico de Galicia - Tecnópole.

Durante la cuarta edición del programa, participaron 30 pymes, trabajando en la internacionalización y consolidación en nuevos mercados. La app de Insati ofrece actividades de estimulación adaptadas a distintos niveles de deterioro cognitivo, integradas en una plataforma cloud para monitorizar memoria, reflejos, motricidad fina y tareas de la vida diaria.

El proceso de internacionalización se centró en Portugal y Singapur, países con interés en transformación digital sociosanitaria. La empresa planea expandirse a otros mercados asiáticos como China, Malasia o Japón, donde enfermedades como el Alzhéimer y Parkinson están en aumento.