Una empresa gallega exporta a Singapur su vanguardista app de realidad virtual para personas con demencia
INSATI
La empresa viguesa Insati, apoyada por Galicia Avanza, internacionaliza su aplicación de realidad virtual para estimular físicamente y cognitivamente a personas con demencia, tras exportarla a Singapur y planeando expansión a Asia.
La pyme gallega Insati, especializada en soluciones innovadoras de salud, ha exportado su aplicación de realidad virtual para personas con demencia o trastornos neurocognitivos a Singapur. La iniciativa se enmarca en el programa Galicia Avanza, impulsado por la Consellería de Economía e Industria, el Igape y el Parque Tecnolóxico de Galicia - Tecnópole.
Durante la cuarta edición del programa, participaron 30 pymes, trabajando en la internacionalización y consolidación en nuevos mercados. La app de Insati ofrece actividades de estimulación adaptadas a distintos niveles de deterioro cognitivo, integradas en una plataforma cloud para monitorizar memoria, reflejos, motricidad fina y tareas de la vida diaria.
El proceso de internacionalización se centró en Portugal y Singapur, países con interés en transformación digital sociosanitaria. La empresa planea expandirse a otros mercados asiáticos como China, Malasia o Japón, donde enfermedades como el Alzhéimer y Parkinson están en aumento.
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