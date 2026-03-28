Encuentran el cuerpo de una mujer flotando en una piscina de Catoira

Sobre las 11:30 horas de la mañana de este sábado, 28 de marzo, fue localizado el cuerpo de una mujer flotando en una piscina en el lugar de Abalo, en el concello de Catoira. Todavía no se conocen las causas de la muerte.

Según informaba el 112, los servicios de urgencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la mujer.