Estudiantes gallegos compiten en el hackathon Talent4Cyber 2026 frente a otras 37 universidades de España

Universitarios de Galicia han puesto a prueba sus capacidades tecnológicas en la tercera edición del Talent4Cyber 2026, un evento de ciberseguridad estructurado bajo la modalidad de "Attack & Defense" que simuló escenarios de una guerra digital real. Tal y como recoge el documento "T4C26-NP-Resultados Talent4Cyber hackathon MCCE.pdf", los estudiantes gallegos formaron parte de los 440 participantes agrupados en 110 equipos y procedentes de 38 universidades de toda España.

La competición virtual fue organizada los pasados 14 y 15 de octubre por el Ministerio de Defensa, a través del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), en colaboración con la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Cartagena y Trustlab. La impronta gallega en el evento no solo se limitó a los equipos competidores, sino que también estuvo presente en la retransmisión oficial en directo, que contó con los comentarios de conocidos expertos del sector como Antonio Fernandes, junto a Elisa Alises y Rafa López.

Durante estas dos jornadas, los participantes tuvieron que enfrentarse a 23 desafíos técnicos inspirados en ciberataques reales. En el primer día, las pruebas se centraron en disciplinas como la criptografía, el análisis forense, la configuración de redes y la ingeniería inversa. Los 25 mejores equipos lograron clasificarse para la gran final de la segunda jornada, donde resolvieron complejos retos centrados en el dominio marítimo.

El primer puesto fue para el equipo UCMRunners, formado por cuatro estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Los vencedores recibirán su galardón en las VIII Jornadas de Ciberdefensa MCCE que se celebrarán a finales de noviembre y se integrarán en el equipo internacional del MCCE para competir en el Locked Shields 2027. Esta cita está considerada el ejercicio de ciberdefensa en tiempo real más complejo del mundo y está organizado por el centro de excelencia de la OTAN.

El comandante del MCCE, el vicealmirante Javier Roca Rivero, fue el encargado de inaugurar el evento. Durante su intervención, animó a los universitarios a poner a prueba sus habilidades y destacó la necesidad de fomentar vocaciones que contribuyan a blindar las infraestructuras de la sociedad frente a los ataques cibernéticos.