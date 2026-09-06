Evacuado un hombre de 70 años de las Islas Cíes tras sufrir una caída

El momento de la evacuación en las Islas Cíes por mar del turista de 70 años lesionado.

Un hombre de 70 años, procedente de Madrid, tuvo que ser evacuado este domingo de las Islas Cíes tras sufrir una caída de consideración mientras se encontraba de visita en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas.

El accidente le provocó una lesión en la muñeca izquierda y otra de carácter severo en la rodilla derecha, por lo que necesitaba recibir atención sanitaria especializada.

El servicio de enfermería del Parque Nacional en Cíes realizó una primera valoración del herido, además de proceder a la inmovilización y estabilización de las lesiones antes de iniciar su evacuación.

Para llevar a cabo el traslado se desplazó hasta las islas la embarcación Salvamar Mirach, de Salvamento Marítimo. Mientras tanto, personal del Parque Nacional y efectivos de Protección Civil colaboraron en el desplazamiento del hombre hasta el punto habilitado para la evacuación.

El septuagenario permaneció consciente durante toda la intervención y finalmente fue trasladado por vía marítima para someterse a una valoración médica especializada.