Excarcelados dos conductores en aparatosos accidentes en Baiona y Ribadeo

Dos conductores han necesitado ser excarcelados en sendos accidentes de tráfico que han tenido lugar este martes en los municipios de Baiona (Pontevedra) y Ribadeo (Lugo).

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Choque contra un autobús escolar en Baiona

Por un lado, a las 14:00 horas de este martes, un coche colisionó contra un autobús de transporte escolar, que iba sin pasajeros en el momento de producirse el choque. El accidente tuvo lugar en la EP-2205, en A Granxa.

En el turismo viajaba una única persona, que quedó atrapada tras el impacto. Para poder sacarla, desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de los Bomberos de Baixo Miño, así como de los miembros del GES de Val Miñor, que, poco después, confirmaron el rescate del único ocupante. El conductor del autocar y su acompañante resultaron ilesos.

Vuelco y atrapado en Ribadeo

Por otra parte, sobre las 14:20 horas, el 112 Galicia atendió las llamadas de aviso por un segundo accidente en Ribadeo, en la N-634, en Vilaframil.

En este caso, uno de los vehículos implicados volcó y el único ocupante quedó atrapado, por lo que necesitó la ayuda de los Bomberos de Barreiros para poder salir del coche. Recibió asistencia del 061. El otro conductor implicado en el accidente resultó ileso.