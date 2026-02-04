Fabiola García pide al Gobierno que retire el recurso que paraliza los cambios en dependencia por sus “catastróficas consecuencias”
CARTA A Pablo Bustinduy
Fabiola García solicita al ministro de Derechos Sociales que intervenga para retirar el recurso del Gobierno contra la ley gallega de dependencia y discapacidad
La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha enviado una carta al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la que le pide que intervenga en el Consejo de Ministros para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconsidere y retire el recurso de inconstitucionalidad contra los cambios legales en materia de dependencia y discapacidad impulsados por la Xunta de Galicia.
La misiva, con fecha de este miércoles, coincide con la publicación en el BOE y en el DOG de la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional, lo que conlleva la suspensión automática de los preceptos recurridos. El Ejecutivo central impugna varios artículos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los Presupuestos gallegos de 2025, entre ellos los relativos a la homologación automática del grado de discapacidad para personas dependientes.
García recuerda que en enero de 2025 la Xunta puso en marcha un plan de choque para agilizar la atención a la dependencia y la discapacidad, cuyos resultados califica de “especialmente esperanzadores”, gracias a medidas administrativas y a un mayor esfuerzo presupuestario. Defiende que la homologación automática responde a una demanda social y evita trámites “innecesarios y redundantes”.
Ante la paralización de la norma, la conselleira traslada su “profunda preocupación” por las “catastróficas consecuencias” que, a su juicio, tendrá para la ciudadanía gallega, y solicita además mantener una reunión urgente con el ministro para abordar este asunto.
Carta completa
La Región ha tenido acceso a la carta completa de Fabiola García a Bustinduy. A continuación, el contenido de la misma:
Sr. D. Pablo Bustinduy Amador
Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Santiago de Compostela, 4 de febrero de 2026
Estimado ministro,
La Xunta de Galicia puso en marcha en enero de 2025 un ambicioso plan de choque con el objetivo de aligerar al máximo la atención a la dependencia y a la discapacidad. En su primer año de aplicación, los resultados obtenidos han sido, como sabe, especialmente esperanzadores, algo que ha sido posible gracias a la puesta en marcha de una ambiciosa batería de medidas administrativas y a su correspondiente esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno gallego.
Este plan nació para atender a una justa demanda social y con una única misión: reducir la espera de los gallegos y gallegas a la hora de someterse a los procesos de valoración de la dependencia y la discapacidad. No es una improvisación, sino una solución eficaz ante el problema de los innecesarios y redundantes trámites.
Dentro de este plan se contempla la homologación automática de la discapacidad a las personas dependientes. La impulsamos tras constatar su evidente y directa correlación, una evidencia de la que, me consta, también es conocedor y que proyecta trasladar a la normativa estatal en un futuro, cuestión que celebro.
Por todo ello, y ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España que nos obliga a paralizar esta medida, me dirijo a usted para trasladarle mi profunda preocupación por las catastróficas consecuencias que acarreará esta decisión.
Teniendo en cuenta su gravedad, le solicito que, como titular del Ministerio de Derechos Sociales, intervenga en el Consejo de Ministros para que el presidente reconsidere la retirada de dicho recurso que tanto perjuicio está ocasionando y ocasionará a los gallegos y gallegas.
En consecuencia, le solicito formalmente una reunión a la mayor brevedad posible para debatir sobre este asunto.
Reciba un cordial saludo.
Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Igualdade
