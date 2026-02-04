Fabiola García pide al Gobierno que retire el recurso que paraliza los cambios en dependencia por sus “catastróficas consecuencias”

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha enviado una carta al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la que le pide que intervenga en el Consejo de Ministros para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconsidere y retire el recurso de inconstitucionalidad contra los cambios legales en materia de dependencia y discapacidad impulsados por la Xunta de Galicia.

La misiva, con fecha de este miércoles, coincide con la publicación en el BOE y en el DOG de la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional, lo que conlleva la suspensión automática de los preceptos recurridos. El Ejecutivo central impugna varios artículos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los Presupuestos gallegos de 2025, entre ellos los relativos a la homologación automática del grado de discapacidad para personas dependientes.

García recuerda que en enero de 2025 la Xunta puso en marcha un plan de choque para agilizar la atención a la dependencia y la discapacidad, cuyos resultados califica de “especialmente esperanzadores”, gracias a medidas administrativas y a un mayor esfuerzo presupuestario. Defiende que la homologación automática responde a una demanda social y evita trámites “innecesarios y redundantes”.

Ante la paralización de la norma, la conselleira traslada su “profunda preocupación” por las “catastróficas consecuencias” que, a su juicio, tendrá para la ciudadanía gallega, y solicita además mantener una reunión urgente con el ministro para abordar este asunto.