La fachada original del Pórtico da Gloria, reconstruída en 3D

Un audiovisual expone por primera vez en 3D la fachada original del Pórtico da Gloria. Se trata de una pieza de 16 minutos que presenta un ensamblaje de “todas sus esculturas dispersas, restauradas a sus ubicaciones originales”.

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) señaló este jueves que esto fue posible gracias a un trabajo que “combina la investigación histórico-artística más avanzada con las últimas tecnologías en virtualización del patrimonio”.

En concreto, la realización se debe al proyecto KosmoTech_1200, de la USC y el Cispac, que reconstruyó el coro del Mestre Mateo, y a la colaboración de la Fundación Catedral de Santiago y el Consejo Gallego de Cultura.

La pieza recupera la policromía original de las esculturas, basándose en estudios de pigmentos y motivos decorativos de la primera policromía del Pórtico.

el experto resaltó la restauración de la escultura del rey Salomón, centrada en la recuperación de la cabeza original

Para ello, los promotores se apoyan en una documentación comparativa que “ofrece una lectura iconográfica de la composición y el movimiento de las vestimentas, así como del simbolismo de las esculturas de Ezequiel y Jeremías, diseñadas por el Mestre Mateo”.

Virtualización

Detrás de la realización están Francisco Prado-Vilar, responsable de la dirección científica, y Alexandre González Rivas, encargado de la virtualización y restauración digital. Con este trabajo, Prado-Vilar defiende que el equipo consigue que cada una de las obras “se pueda admirar en la pieza documental”.

Incidió, además, en que esta realización pasa por un “riguroso y laborioso proceso de restauración digital que combina fotogrametría de alta resolución, escultura 3D para la anastilosis de los fragmentos perdidos”.

“Este procedimiento permite apreciar la extraordinaria sofisticación del diseño de los paños, cuyos pliegues responden a las corrientes de aire del nártex donde originalmente se ubicaban las esculturas”, añade.

Por otro lado, destacó que también se aprecian de forma inédita otras obras maestras del Pórtico, como los Testigos del Apocalipsis, Enoc y Elías; la estatua-columna descubierta en 2016 que “seguramente” representa al profeta Zacarías; o la efigie de Santiago miles Christi, la primera representación monumental del apóstol Santiago como caballero.

los expertos recordaron que realizan la restauración digital del único rosetón que se puede conservar

Asimismo, el experto resaltó la restauración digital de la escultura del rey Salomón, centrada en la recuperación de la cabeza original, sustituida por una prótesis de piedra posterior que altera “significativamente” la coherencia formal y expresiva de la figura.

Del mismo modo, indicó que recuperan elementos estructurales de la fachada mediante modelos fotogramétricos. Entre ellos destacan el arco principal, reconstruido “íntegramente” a partir de las dovelas conservadas.

“Estas piezas (...) permiten comprender la magnitud de una entrada que supera los siete metros de luz, una de las grandes proezas técnicas y visuales del Pórtico”, señala Prado-Vilar.

Finalmente, los expertos recordaron que realizan la restauración digital del único rosetón conservado, de una de las entradas laterales. La reconstrucción de sus partes perdidas y su policromía sirven como modelo para la visualización del gran rosetón central, hoy desaparecido, pero famoso en su época y conocido en las fuentes como el “gran espejo”.

El gran cambio que merece el arte

Ver el después y antes de estas figuras no es solo una oportunidad para comprender el alcance del proyecto de restauración, es también un viaje en el tiempo en torno a dos paradigmas: la escultura polícroma que dominó la mayor parte de la historia del arte y la escultura monocroma que tanto el renacimiento italiano como los paradigmas románticos nos han acostumbrado a ver, una forma de reeducar nuestro gusto hacia la apreciación del verdadero color de la Edad Media y del Románico. Además, permite valorar cómo los materiales y técnicas originales influían en la percepción visual de las esculturas y cómo los estudios actuales de pigmentos ayudan a reconstruir fielmente esa experiencia histórica.