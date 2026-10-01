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Facua pide a Transportes mejoras en la red ferroviaria de Galicia ante los "constantes retrasos y averías"

FALLOS EN LA INFRAESTRUCTURA

Facua Galicia se dirige a la Dirección General de Adif para exigir intervenciones inmediatas en la red ferroviaria gallega que pongan fin a los retrasos y averías diarios que sufren miles de usuarios

Trenes en la estación de Ourense.
Trenes en la estación de Ourense. | La Región

Facua Galicia ha trasladado una petición formal al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Dirección General de Adif para reclamar la puesta en marcha de actuaciones urgentes en la red ferroviaria de la comunidad. La asociación de consumidores denuncia que los fallos recurrentes, tanto en la infraestructura de vías como en el material rodante, provocan retrasos prácticamente a diario, afectando a miles de viajeros en sus desplazamientos internos y en las conexiones con otras comunidades.

Desde la organización subrayan que el correcto funcionamiento del ferrocarril resulta clave para reducir la contaminación, aminorar los atascos e impulsar la igualdad de oportunidades en la movilidad. Asimismo, Facua apela al artículo 19 de la Constitución Española —que reconoce el derecho a circular libremente por el territorio nacional— para recordar que garantizar un transporte público eficiente es una obligación institucional, por lo que insta a Adif a ejecutar "de una vez" las inversiones necesarias para solventar las deficiencias del servicio.

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