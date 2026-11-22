POSIBLE AMENAZA DE BOMBA
Falsa alarma por una mochila sospechosa frente al Parlamento de Galicia, en Santiago
POSIBLE AMENAZA DE BOMBA
Una mochila sospechosa abandonada frente al Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela, provocó este domingo un despliegue policial y el corte preventivo de los accesos a la zona. Finalmente, la intervención de los especialistas confirmó que se trataba de una falsa alarma, ya que en el interior del objeto únicamente había ropa.
La alerta se produjo después de que un ciudadano que paseaba a su perro encontrase la mochila tirada junto al edificio del Parlamento y avisase a la Policía Local de Santiago. Tras recibir el aviso, los agentes acordonaron la zona y cerraron los accesos por precaución ante la posibilidad de que el objeto contuviese un artefacto explosivo.
Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una bomba, se movilizaron los TEDAX, los especialistas de la Policía Nacional en desactivación de explosivos, que se encargaron de inspeccionar la mochila.
El dispositivo de seguridad también afectó a la circulación en la avenida de Lugo, cuyo tráfico permaneció cortado desde la estación de tren hasta el Parlamento mientras se realizaban las comprobaciones.
Finalmente, la inspección permitió descartar cualquier amenaza. La mochila contenía únicamente ropa, por lo que la alerta quedó desactivada y se confirmó que todo había sido una falsa alarma.
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