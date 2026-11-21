La oleada de correos con falsas amenazas de bomba que durante miércoles y jueves afectó a más de 80 centros educativos de Galicia, cuatro de ellos en la provincia de Ourense, se vive con absoluta calma en los colegios e institutos de la ciudad. Directores de centros ourensanos confirman que por el momento no han recibido ningún mensaje sospechoso y que la actividad lectiva transcurre sin sobresaltos.

En el IES Otero Pedrayo, su director, Daniel Lorenzo, descarta cualquier signo de alarma en las aulas. “Aquí tanto alumnado como profesorado están afrontando la jornada con máxima normalidad”, asegura. Su instituto no ha registrado “ninguna amenaza ni escrita, ni oral, ni de ninguna naturaleza”, por lo que el asunto apenas se comenta en el centro como una anécdota. “El mensaje de las autoridades señalando la poca credibilidad de estos correos ha contribuido a rebajar cualquier inquietud”, señala Lorenzo.

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La situación, eso sí, ha hecho que los docentes del IES Otero Pedrayo recordasen la década de los 80 cuando este tipo de alertas eran más habituales y se vivían con una tensión distinta por el contexto del momento. “Aquellas sí que despertaban miedo, porque era la época de ETA”, indica Lorenzo, aunque también recuerda que muchas “eran de alumnos para que no hubiera examen”.

En el CEIP Mestre Vide los falsos avisos tampoco han despertado gran preocupación. “Supongo que en los centros donde reciben los correos lo vivirán con agobio, pero aquí no llegó ningún mensaje”, señala el director, Juan Regal.

Desde la Inspección Educativa trasladaron a los equipos directivos la indicación de revisar sus carpetas de correo no deseado ante la posibilidad de que los avisos llegasen ahí. “Lo comprobamos, no había nada y seguimos con normalidad”, resume Regal, quien subraya que entre docentes y familias reina la calma. En este sentido, apunta que si en algún momento reciben el mensaje “seguiremos el protocolo de actuación y punto”.

Cada centro escolar tiene su plan de evacuación

Los colegios e institutos ourensanos cuentan con planes de evacuación establecidos para responder con rapidez ante cualquier emergencia. En el IES Otero Pedrayo, su director, Daniel Lorenzo, repasó las instrucciones con el equipo directivo y los conserjes para tener claro cómo actuar. “Nuestro protocolo contempla múltiples salidas de emergencia y fija como puntos de concentración principales el patio del centro y el Jardín del Posío”, explica el responsable del IES Otero Pedrayo.

En el CEIP Mestre Vide, el profesorado revisa el plan de actuación ante emergencias anualmente y cada dos años hacen un simulacro (el próximo será en febrero). Al sonar la alarma, se avisa a policías y bomberos mientras cada grupo sale por su puerta y escalera asignadas hacia el patio superior. “Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, no hay pérdida”, resume su director, Juan Regal, quien recuerda que ya tuvieron que activarlo hace tres años por una fuga de gas en un edificio colindante.