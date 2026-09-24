Una falsa oferta de trabajo dando "likes" acaba en una estafa de 1.900 euros en Pontevedra

La Guardia Civil investiga una estafa cometida mediante una falsa oferta de trabajo en redes sociales.

Una oferta de trabajo aparentemente sencilla terminó en una estafa de 1.900 euros a una vecina de Pontevedra. La mujer recibió un mensaje en una aplicación de mensajería en el que le ofrecían ganar dinero realizando acciones promocionales en redes sociales, como dar ‘me gusta’ a determinados productos.

La Guardia Civil ha identificado a dos personas, con domicilios en Alicante y Barcelona, como presuntos responsables del fraude. La investigación fue realizada por la unidad de cibercomandancia del instituto armado.

El contacto inicial se produjo a través de una aplicación de mensajería. El interlocutor se presentó como responsable de contratación de una conocida empresa del sector de la cosmética y ofreció a la mujer una supuesta actividad comercial.

La tarea consistía en realizar acciones promocionales sobre determinados productos a cambio de una remuneración económica en función de los objetivos alcanzados. Para reforzar la apariencia de legitimidad de la oferta, la víctima recibió pequeñas cantidades de dinero durante las primeras acciones.

El fraude cambia de estrategia

Posteriormente, los responsables trasladaron la comunicación a otra plataforma y la incorporaron a un grupo en el que recibió nuevas tareas. Fue entonces cuando comenzaron a exigirle pagos para poder continuar obteniendo las supuestas comisiones.

La mujer realizó inicialmente dos pagos de 150 y 390 euros. Más adelante, le indicaron que debía registrarse en una página web para poder retirar las ganancias que supuestamente había acumulado.

Antes de permitirle acceder a ese dinero, le reclamaron otros 1.360 euros, que efectuó mediante dos transferencias.

Tras realizar el último pago, la víctima comenzó a sospechar que se encontraba ante una estafa y pidió que le devolvieran el dinero. Los interlocutores dejaron entonces de responder.

En total, la mujer llegó a entregar 1.900 euros.

La Guardia Civil analizó las comunicaciones mantenidas, la documentación aportada por la denunciante y los movimientos económicos vinculados a las operaciones. Las labores de trazabilidad permitieron reconstruir el procedimiento e identificar a los dos presuntos autores.

Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente de O Porriño.

Cómo funciona la estafa de los "likes"

Este tipo de fraude parte habitualmente de una oferta de empleo inesperada y con tareas muy sencillas, como dar ‘me gusta’ a publicaciones o realizar determinadas acciones promocionales en redes sociales.

El hecho de que al principio se reciban pequeñas cantidades de dinero puede generar confianza en la víctima. El fraude comienza cuando los supuestos responsables exigen ingresar dinero para desbloquear ganancias, acceder a nuevas tareas o retirar una cantidad acumulada.

La Guardia Civil recomienda desconfiar de ofertas de empleo recibidas inesperadamente a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería y no realizar pagos para poder cobrar por un supuesto trabajo. También aconseja conservar los mensajes, números de teléfono, usuarios, cuentas y justificantes de pago si se sospecha que se ha sido víctima de una estafa.