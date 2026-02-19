Ser familia de acogida en Galicia: requisitos y documentación

Las familias de acogida desempeñan un papel esencial para proteger y favorecer el desarrollo de niñas, niños y adolescentes que, por diferentes motivos, no pueden permanecer con sus familias biológicas. En Galicia, el acogimiento familiar es la alternativa preferente para brindarles un hogar seguro, estable y afectuoso.

Si te interesa participar en este programa, es fundamental conocer los requisitos y la documentación que se necesita para iniciar el proceso y ofrecer tu hogar a un menor en situación de vulnerabilidad.

Requisitos para acoger en Galicia

Para formar parte del programa de acogimiento familiar, se deben cumplir ciertas condiciones que aseguren el bienestar del menor:

Residencia en Galicia: Solo pueden participar personas que vivan dentro de la comunidad autónoma.

Ser mayor de edad: Se requiere tener la edad legal para asumir la responsabilidad de la guarda. Por lo general, la diferencia de edad entre el menor y la persona acogedora debe estar entre 25 y 45 años.

Estabilidad emocional y familiar: Se valora que la persona o familia cuente con un entorno afectivo sólido y estable .

Motivación y compromiso: Es indispensable tener una disposición sincera para acompañar, cuidar y apoyar al menor.

Ausencia de antecedentes penales y de delitos sexuales: Para garantizar la seguridad del menor , se solicita un certificado que lo confirme.

Condiciones adecuadas de vivienda: No se exige un tipo específico de hogar, pero sí que cuente con espacio y condiciones apropiadas para la convivencia.

Tiempo y recursos disponibles: Aunque no se fija un nivel económico concreto, se evalúa la capacidad de la familia para cubrir las necesidades del menor y ofrecer estabilidad.

Documentación necesaria

Para solicitar el ingreso en el programa de acogimiento familiar en Galicia, se deben presentar los siguientes documentos:

Formulario de solicitud oficial completado según las indicaciones de la administración.

Copia del DNI o NIE de los solicitantes.

Certificado de empadronamiento que confirme la residencia en Galicia.

Informes médicos que acrediten un buen estado de salud física y mental.

Certificado de antecedentes penales y de delitos sexuales.

Comprobantes de ingresos económicos , que permitan evaluar la estabilidad financiera del hogar.

Referencias personales que avalen la idoneidad de la familia.

El acogimiento familiar representa una oportunidad valiosa para ofrecer un hogar y apoyo a niñas, niños y adolescentes que lo necesitan. En Galicia, el Programa En Familia promueve esta iniciativa para garantizarles un entorno afectivo y estable mientras se resuelve su situación familiar.