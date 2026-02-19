Ser familia de acogida en Galicia: requisitos y documentación

DESARROLLO INFANTIL

Las familias de acogida desempeñan un papel clave para proteger el desarrollo de los menores que no pueden permanecer con sus familias de acogida. En este artículo puedes encontrar los requisitos y la documentación necesaria para iniciar el proceso de acogida

Familia monomaternal.
Familia monomaternal. | Imagen de archivo.

Las familias de acogida desempeñan un papel esencial para proteger y favorecer el desarrollo de niñas, niños y adolescentes que, por diferentes motivos, no pueden permanecer con sus familias biológicas. En Galicia, el acogimiento familiar es la alternativa preferente para brindarles un hogar seguro, estable y afectuoso.

Si te interesa participar en este programa, es fundamental conocer los requisitos y la documentación que se necesita para iniciar el proceso y ofrecer tu hogar a un menor en situación de vulnerabilidad.

Requisitos para acoger en Galicia

Para formar parte del programa de acogimiento familiar, se deben cumplir ciertas condiciones que aseguren el bienestar del menor:

  • Residencia en Galicia: Solo pueden participar personas que vivan dentro de la comunidad autónoma.
  • Ser mayor de edad: Se requiere tener la edad legal para asumir la responsabilidad de la guarda. Por lo general, la diferencia de edad entre el menor y la persona acogedora debe estar entre 25 y 45 años.
  • Estabilidad emocional y familiar: Se valora que la persona o familia cuente con un entorno afectivo sólido y estable.
  • Motivación y compromiso: Es indispensable tener una disposición sincera para acompañar, cuidar y apoyar al menor.
  • Ausencia de antecedentes penales y de delitos sexuales: Para garantizar la seguridad del menor, se solicita un certificado que lo confirme.
  • Condiciones adecuadas de vivienda: No se exige un tipo específico de hogar, pero sí que cuente con espacio y condiciones apropiadas para la convivencia.
  • Tiempo y recursos disponibles: Aunque no se fija un nivel económico concreto, se evalúa la capacidad de la familia para cubrir las necesidades del menor y ofrecer estabilidad.

Documentación necesaria

Para solicitar el ingreso en el programa de acogimiento familiar en Galicia, se deben presentar los siguientes documentos:

  • Formulario de solicitud oficial completado según las indicaciones de la administración.
  • Copia del DNI o NIE de los solicitantes.
  • Certificado de empadronamiento que confirme la residencia en Galicia.
  • Informes médicos que acrediten un buen estado de salud física y mental.
  • Certificado de antecedentes penales y de delitos sexuales.
  • Comprobantes de ingresos económicos, que permitan evaluar la estabilidad financiera del hogar.
  • Referencias personales que avalen la idoneidad de la familia.

El acogimiento familiar representa una oportunidad valiosa para ofrecer un hogar y apoyo a niñas, niños y adolescentes que lo necesitan. En Galicia, el Programa En Familia promueve esta iniciativa para garantizarles un entorno afectivo y estable mientras se resuelve su situación familiar.

