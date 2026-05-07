Un famoso cantante español, confirmado para el Castrelos 2026 de Vigo

La agenda de conciertos del auditorio de Castrelos continúa completando su programación para este verano. La organización del festival ha confirmado una nueva cita para el próximo viernes 7 de agosto, protagonizada por una de las figuras más constantes y consolidadas del pop comercial en España. Se trata de un intérprete que acumula más de un billón de visualizaciones históricas en YouTube y que mantiene una sólida base de 5,4 millones de oyentes mensuales, cifras que avalan una trayectoria de supervivencia y adaptación en la exigente industria musical.

El responsable de engrosar el cartel del programa 'Vigo en Festas' es el artista gaditano Abraham Mateo. Lejos de su etapa inicial como fenómeno adolescente, el cantante ha logrado un difícil hito en la industria: hacer una transición exitosa hacia la madurez profesional. En los últimos años, se ha posicionado como un valor seguro dentro de la escena musical nacional, encadenando varios éxitos en radio y plataformas digitales. A esto se suma el respeto que ha ganado en el sector por su faceta técnica, ejerciendo de compositor y productor tanto para sus propios proyectos como para otros artistas de renombre.

El escenario de Castrelos y el anuncio oficial

La incorporación de esta nueva fecha fue comunicada de forma oficial a través de Twitter por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Con este anuncio, Vigo asegura una de las noches previsiblemente más multitudinarias de esta edición, especialmente orientada al público juvenil y joven adulto.

El concierto se celebrará en el emblemático Auditorio de Castrelos, un recinto que destaca por su integración en la naturaleza y su singular modelo de aforo. El espacio volverá a ofrecer su formato dividido habitual: una zona de platea de pago a pie de pista, y su característico anfiteatro de gradas de piedra de libre acceso. Este diseño, seña de identidad de los veranos vigueses, facilita que la cultura musical sea accesible a toda la ciudadanía y garantiza el ambiente festivo que caracteriza al recinto.

Un cartel ecléctico para el verano vigués

La actuación del músico andaluz se integra en una oferta musical que destaca por su variedad de géneros y su apertura a diferentes generaciones. El escenario de Castrelos acogerá a lo largo de julio y agosto a leyendas internacionales, grandes exponentes latinos y referentes de la música independiente española. El cartel confirmado hasta el momento incluye las siguientes citas: