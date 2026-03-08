Un icono de la música latina, segunda confirmación para los conciertos de Castrelos en Vigo

El alcalde de Vigo ha anunciado una nueva incorporación al cartel de los conciertos de verano en Castrelos. El artista puertorriqueño Chayanne actuará el 30 de julio en el escenario de Castrelos, en lo que promete ser uno de los grandes eventos musicales del verano en la ciudad.

Según explicó el regidor, la presencia del cantante responde a las miles de peticiones recibidas por parte del público, que llevaba tiempo solicitando que este icono mundial de la música latina formase parte del ciclo de conciertos de Castrelos. Con una trayectoria repleta de éxitos y un directo conocido por su energía y espectáculo, su actuación se perfila como una de las citas más multitudinarias del programa musical estival.

Viva Suecia, primera confirmación

Antes de este anuncio, el alcalde ya había confirmado la presencia de la banda murciana Viva Suecia como primer nombre del cartel. El grupo, uno de los referentes actuales del indie rock español, será otro de los protagonistas del ciclo de conciertos que cada verano llena de música el auditorio vigués.

El programa musical de Castrelos volverá así a reunir a artistas nacionales e internacionales en uno de los escenarios al aire libre más emblemáticos de Galicia. El Ayuntamiento prevé seguir desvelando nuevas confirmaciones en las próximas semanas.