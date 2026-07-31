Los Franco comienzan a sacar sus pertenencias del Pazo de Meirás

La familia Franco ha iniciado la retirada de sus pertenencias del Pazo de Meirás, ubicado en Sada (A Coruña). Se trata de más de 400 piezas, entre muebles y elementos decorativos, que no han sido reclamadas por el Estado tras un proceso judicial para determinar la propiedad de los bienes.

Este traslado se produce después de que la Justicia haya ordenado registrar a nombre del Estado dicha finca. La decisión se basa en las actuaciones de la Abogacía del Estado, una vez que el Tribunal Supremo confirmase de forma definitiva que el inmueble es de titularidad pública.

El Supremo concluyó que desde 1938 el pazo estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos presentados por la familia. La Sala de lo Civil señaló por unanimidad que sus moradores no pudieron poseer la finca como dueños durante el tiempo necesario (30 años) para adquirir legalmente su propiedad.

Reacción de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH)

Por su parte, la CRMH de A Coruña ha calificado esta retirada de "expolio" por parte de los Franco, acusando al Estado de "complicidad" y a la Xunta de "total pasividad".

En un comunicado, la asociación ha criticado la gestión del Gobierno central por no defender la titularidad pública de estos muebles, permitiendo que la familia se lleve piezas vinculadas a la etapa del dictador que van más allá de meros objetos personales.

Además, lamentan que se hayan suspendido las visitas programadas para facilitar los trabajos de desmontaje y extracción. Por todo ello, la CRMH exige explicaciones al Ministerio de Memoria Democrática y cuestiona si la Xunta ha cumplido con sus obligaciones de control y supervisión en el inmueble.