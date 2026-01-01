El fuego arrasó 118.966 hectáreas en 2025 en Galicia

La superficie quemada en Galicia en 2025 ascendió a 118.966 hectáreas, con un total de 1.492 fuegos registrados, según reconoció la conselleira de Medio Rural, María Jesús Gómez, durante un comparecencia en el pleno del Parlamento en noviembre. El 67% se corresponde a monte raso y el 33% restante a arbolado. El Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus cifró, en cambio, en algo más de 171.000 las hectáreas calcinadas desde el inicio de verano.

La Xunta defendió sus datos y su actuación. El 45% de los fuegos y el 94% del terreno arrasado se produjo en agosto, mes con un total de 673 incendios. Hubo 2.200 confinamientos y 400 evacuaciones durante esta campaña. La conselleira aseguró que "más del 70% de los fuegos fueron intencionados, 473 de 673" y 15 personas fueron puestas disposición judicial por quemas intencionadas y dos por imprudencia. "La intencionalidad en Galicia es una realidad", insistió María Jesús Gómez, aunque reconoció imprudencias y accidentes "pero en mucha menor medida". "Galicia no arde sola, a Galicia la queman; decir esto no es inventarse ninguna trama, decir esto es contar la verdad", insistió la conselleira en una sesión en la que el BNG y el PSdeG le solicitaron la dimisión, como durante la crisis habían reclamado la del presidente Alfonso Rueda.

Frente a las críticas de la oposición, la responsable de Medio Rural defendió que el operativo antiincendios de la Xunta "es uno de los mejores servicios de extinción de España y de Europa". En comparación con la gestión de los también devastadores fuegos en León y Zamora, la Xunta salió bien parada, según manifestaron los bomberos forestales de Castilla y León en las jornadas más complicadas.

La situación fue extraordinaria por condiciones meteorológicas de sequía extrema, con zonas de Ourense con hasta 100 días "sin ningún tipo de precipitación". A ello se sumaron hasta cinco días de más de 40 grados y vientos de dirección "errática" que dieron lugar a una "tormenta perfecta". María Jesús Gómez puso como ejemplo el incendio de Larouco, el más grande de la historia de Galicia, con cerca de 32.000 hectáreas, en el que llegaron a alcanzarse entre 40.000 y 50.000 kilovatios por metro, el equivalente a "20.000 radiadores convencionales funcionando" y en el que ardieron 1.700 hectáreas en una hora, a un ritmo de unas 1.000 durante once horas consecutivas. Fue el incendio "convectivo" que cruzó el Sil de forma simultánea por 15 puntos.

En el sureste ourensano se registraron una decena de grandes incendios forestales a la vez, con casos de fuego en zonas de 2.000 metros de altura. El 35% de los incendios se declararon por la noche, "con clara intención de hacer daño", apuntó la conselleira. El 15 de agosto se iniciaron 37 fuegos cuando había ya siete grandes incendios. "Hubo quien quiso hacer daño a Galicia y su gente", opina María José Gómez. Hasta el 30 de noviembre, en España habían sido arrasadas en total 353.307 hectáreas, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.